Κάμαλα Χάρις: Αγώνας δρόμου για την ανεύρεση υποψήφιου αντιπροέδρου - Λιγοστεύουν οι επιλογές

Ο ήδη βραχύς κατάλογος των δυνητικών υποψήφιων των Δημοκρατικών για την αντιπροεδρία στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου συρρικνώθηκε περαιτέρω χθες Δευτέρα, καθώς ο κυβερνήτης της Βόρειας Καρολίνας Ρόι Κούπερ και η κυβερνήτρια του Μίσιγκαν Γκρέτσεν Γουίτμερ ξεκαθάρισαν πως δεν διεκδικούν θέση στο ψηφοδέλτιο της παράταξης, λιγότερες από 100 ημέρες προτού ανοίξουν οι κάλπες.

Η Κάμαλα Χάρις καλείται να αποφασίσει το συντομότερο. Η αντιπρόεδρος θεωρείται πλέον πρακτικά βέβαιο ότι θα είναι η υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία, μια εβδομάδα και κάτι αφού ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε πως τερματίζει την εκστρατεία για την επανεκλογή του.

Εξασφάλιση πολιτειών-κλειδιών, χειρονομία προς μετριοπαθείς ή αναποφάσιστους ψηφοφόρους, προσέλκυση της γυναικείας ή της νεολαιίστικης ψήφου, μήνυμα στους κατοίκους αποβιομηχανισμένων περιοχών: η επιλογή θα πρέπει να λάβει υπόψη περίπλοκους παράγοντες και χαρακτηρίζεται στρατηγικού χαρακτήρα.

Ο κ. Κούπερ απoσύρθηκε από τη διαδικασία, δήλωσε πηγή του Reuters ενήμερη για την απόφασή του χθες. Δεν εξηγήθηκε γιατί. Η εφημερίδα New York Times αναφέρθηκε στην εξέλιξη νωρίτερα.

Παράλληλα, η Γουίτμερ είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS πως «δεν συμμετέχει» στη διαδικασία επιλογής, η οποία συνήθως διαρκεί μήνες, αλλά επισπεύδεται αυτή τη φορά· το δίδυμο άλλωστε πρέπει να παρουσιαστεί στο συνέδριο του Δημοκρατικού κόμματος, που θα αρχίσει στις 19 Αυγούστου.

«Έχω ενημερώσει τους πάντες, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών του Μίσιγκαν, πως θα παραμείνω στο αξίωμα της κυβερνήτριας ως το πέρας της θητείας μου στα τέλη του 2026» εξήγησε η Γουίτμερ.

Οι επιλογές που θεωρούνται επικρατέστερες είναι, ανεξαιρέτως, λευκοί: ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνιας Τζος Σαπίρο, ο κυβερνήτης του Κεντάκι Άντι Μπεσίαρ, ο γερουσιαστής της Αριζόνας Μαρκ Κέλι, ο κυβερνήτης της Μινεσότας Τιμ Ουόλτς.

Έχει επίσης ακουστεί το όνομα του υπουργού Μεταφορών Πιτ Μπούτιτζετζ.

Η Χάρις αναμένεται να αποφασίσει ως το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

