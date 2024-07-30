ΥΠΕΞ Περού: Εντός 72 ωρών οι διπλωμάτες της Βενεζουέλας να εγκαταλείψουν τη χώρα

Το υπουργείο Εξωτερικών του Περού διέταξε χθες Δευτέρα τους διπλωμάτες της Βενεζουέλας που είναι διαπιστευμένοι στη χώρα να εγκαταλείψουν την επικράτεια εντός 72 ωρών, μετά τις προεδρικές εκλογές της Κυριακής στις οποίες επανεξελέγη ο Νικολάς Μαδούρο, αποτέλεσμα που αμφισβητούν η αντιπολίτευση και κυβερνήσεις διαφόρων κρατών.

Η περουβιανή διπλωματία επικαλέστηκε στην ανακοίνωση της τις «αυθαίρετες αποφάσεις του καθεστώτος της Βενεζουέλας».

Η κυβέρνηση της προέδρου Ντίνας Μπολουάρτε τόνισε νωρίτερα χθες πως δεν αποδέχεται αυτή που χαρακτηρίζει καταπάτηση της λαϊκής βούλησης στη Βενεζουέλα και γνωστοποίησε πως ανακάλεσε τον πρεσβευτή του Περού για διαβουλεύσεις.

Πηγή: skai.gr

