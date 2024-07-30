Πέθανε στα 80 του ο Γουίλιαμ Κάλεϊ, εγκληματίας πολέμου στο Βιετνάμ

Ο Γουίλιαμ Κάλεϊ, άλλοτε αξιωματικός του αμερικανικού στρατού, ο μοναδικός που καταδικάστηκε για τη διαβόητη σφαγή αμάχων στο Μι Λάι, κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ, πέθανε στα 80 του χρόνια, ανέφερε ο αμερικανικός Τύπος χθες Δευτέρα.

Πέθανε την 28η Απριλίου στην Γκέινσβιλ, στην πολιτεία Φλόριντα, όμως το γεγονός δεν έγινε γνωστό παρά έπειτα από πρόσφατη έρευνα σε δημόσια ληξιαρχικά αρχεία, λέει η Washington Post.

Τη 16η Μαρτίου 1968, εν μέσω του πολέμου του Βιετνάμ (1955-1975), ο Γουίλιαμ Κάλεϊ, τότε υπολοχαγός του στρατού των ΗΠΑ, διέταξε τους άνδρες του να σκοτώσουν χωρικούς στο Μι Λάι, εξαιτίας λαθεμένων πληροφοριών της κατασκοπείας, σύμφωνα με τις οποίες αντάρτες Βιετκόνγκ κρύβονταν ανάμεσα σε αμάχους.

Παρότι δεν βρέθηκε καμιά απόδειξη για την παρουσία εχθρικών μαχητών από τους Αμερικανούς, χωρικοί βασανίστηκαν, βιάστηκαν, σφαγιάστηκαν κατά εκατοντάδες.

Ο απολογισμός -παραμένει αμφισβητούμενος ως και σήμερα- εκτιμάται από αμερικανικές πηγές πως ήταν 347 και από βιετναμικές πως έφθασε τους 504 άμαχους νεκρούς.

Επρόκειτο κατά πλειονότητα για γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους.

Ο Γουίλιαμ Κάλεϊ ήταν ο μοναδικός Αμερικανός στρατιωτικός που καταδικάστηκε, το 1971, για το έγκλημα αυτό, το οποίο συγκαλυπτόταν για πάνω από έναν χρόνο από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, παρουσιαζόταν ως «νίκη» στον πόλεμο από τον στρατηγό Γουίλιαμ Γουέστμορλαντ.

Κατέθεσε στο στρατοδικείο πως απλώς υπάκουσε τις διαταγές ανωτέρων του.

Είχαν απαγγελθεί κατηγορίες σε άλλους δώδεκα στρατιωτικούς για εγκλήματα που σχετίζονταν με τη σφαγή -συμπεριλαμβανομένης της συγκάλυψής της-, αλλά απαλλάχθηκαν.

Ο Γουίλιαμ Κάλεϊ καταδικάστηκε για τις δολοφονίες 22 αμάχων και του επιβλήθηκαν ισόβια κάθειρξη και καταναγκαστικά έργα. Η ποινή του όμως μεταβλήθηκε μόλις μερικές ημέρες αργότερα, με απόφαση του τότε προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον. Αφέθηκε ελεύθερος έπειτα από τρία χρόνια κατ' οίκον κράτησης.

Ζήτησε συγγνώμη κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Κολόμπους το 2009.

Πηγή φωτογραφίας Wikipedia

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

