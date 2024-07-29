Εκλογές ΗΠΑ- Δημοσκόπηση: Ευνοϊκότερη η κοινή γνώμη για την Κάμαλα Χάρις

Νέα δημοσκόπηση αποτυπώνει ευνοϊκότερη την κοινή γνώμη για την Κάμαλα Χάρις με τα ποσοστά της να βρίσκονται σε ανοδική τάση.

Μια δημοσκόπηση του ABC/Ipsos που κυκλοφόρησε την Κυριακή διαπιστώνει ότι οι απόψεις των Αμερικανών για την Αντιπρόεδρο Kamala Harris είναι αρκετά διχασμένες, με το 43% να τη βλέπει θετικά και αρνητικά ενώ ένα άλλο 14% δεν εκφέρει γνώμη.

Το παραπάνω εντούτοις αποτελεί βελτίωση αφού αξίζει να σημειωθεί πως άλλη δημοσκόπηση που κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα, συνόψιζε πως το 35% την έβλεπε θετικά και το 46% αρνητικά.

Η ποσοστά του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, εν τω μεταξύ, είναι 36% θετικά και έως 52% αρνητικά.

Αποτελούν ελαφρώς χαμηλότερα ποσοστά σε σχέση με πριν από μια εβδομάδα όταν και ολοκληρώθηκε το Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών με την κοινή γνώμη να είναι συγκλονισμένη από την απόπειρα δολοφονίας του, αλλά εξακολουθούν να είναι τα υψηλότερα που έχει καταγράψει κατά το μεγαλύτερο μέρος αυτού του κύκλου εκστρατείας.

Ο αντιπρόεδρός του, γερουσιαστής JD Vance από το Οχάιο, είδε μια άνοδο στα αρνητικά ποσοστά αφού κατά 39% οι γνώμη των πολιτών για αυτόν είναι δυσμενής αυτήν την εβδομάδα με τα αντίστοιχα ποσοστά να υπολογίζονταν στο 31% την προηγούμενη.

Συνολικά, η δημοσκόπηση διαπιστώνει ότι το 7% των Αμερικανών έχει αρνητικές απόψεις τόσο για την Χάρις όσο και για τον Τραμπ.

Άλλες πρόσφατες δημοσκοπήσεις διαπίστωσαν παρόμοια ποσοστά.

Η δημοσκόπηση διαπιστώνει ότι το 88% των Δημοκρατικών δηλώνουν ότι είναι τουλάχιστον κάπως ενθουσιασμένοι με την Χάρις ως υποψήφιο των Δημοκρατικών για την προεδρία, ενώ το 82% των Ρεπουμπλικανών δηλώνουν ότι είναι τουλάχιστον κάπως ενθουσιασμένοι με τον Τραμπ ως υποψήφιο τους.

Συνολικά, περίπου οι μισοί (48%) των Αμερικανών δηλώνουν ενθουσιασμένοι με το γεγονός ότι η Χάρις θα γίνει υποψήφια των Δημοκρατικών, με το 39% να εκφράζει ενθουσιασμό για τον Τραμπ ως συνυποψήφιο.

Η έρευνα δε ρώτησε άμεσα για την προτίμηση ψήφου.

Η δημοσκόπηση του ABC News/Ipsos διενεργήθηκε σε 1.200 ενήλικες στις ΗΠΑ στις 26-27 Ιουλίου, χρησιμοποιώντας ένα εθνικά αντιπροσωπευτικό διαδικτυακό πάνελ.

Τα αποτελέσματα έχουν περιθώριο σφάλματος 3,0 ποσοστιαίες μονάδες.

Πηγή: skai.gr

