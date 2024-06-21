Της Αθηνάς Παπακώστα

Ο Εμανουέλ Μακρόν πήρε το ρίσκο και προκήρυξε βουλευτικές εκλογές στη Γαλλία, οι δημοσκοπήσεις, όμως, επιβεβαιώνουν τα όσα λένε οι επικριτές της απόφασης του Γάλλου προέδρου και δείχνουν άνοδο της Άκρας Δεξιάς στην εξουσία.

Οι προγραμματισμένες για τις 30 Ιουνίου και 7 Ιουλίου βουλευτικές εκλογές στη Γαλλία είναι από τις πιο σημαντικές στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες.

Η Ακροδεξιά έχει για πρώτη φορά ελπίδες να σχηματίσει κυβέρνηση σε μία χώρα, η οποία είναι πυρηνική δύναμη και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ αλλά και μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Οι αγορές ανησυχούν. Η Γαλλία είναι η 7η ισχυρότερη οικονομία στον κόσμο, και εάν κλονιστεί θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την Ευρωζώνη.

Το κόμμα της Μαρίν Λεπέν, Εθνική Συσπείρωση, χρειάζεται τουλάχιστον 289 έδρες για να έχει την απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία στη γαλλική εθνοσυνέλευση και σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις φέρεται να κερδίζει από 195 έως 245 έδρες, γεγονός το οποίο θα αποτελεί μία πολύ σημαντική αύξηση από τους 88 βουλευτές που μετρά σήμερα.

Εάν πράγματι κερδίσει τις εκλογές και συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, τότε ο πρόεδρος της Γαλλίας θα χρειαστεί να συγκατοικήσει πολιτικά με την Εθνική Συσπείρωση και να ορίσει από το κόμμα της Λεπέν τον επόμενο πρωθυπουργό της χώρας. Σε αυτή την περίπτωση το βλέμμα όλων πέφτει επάνω στον Ζορντάν Μπαρντελά, ο οποίος βέβαια ζητεί απόλυτη πλειοψηφία για να ηγηθεί της νέας κυβέρνησης.

Μέχρι στιγμής, η Εθνική Συσπείρωση έχει τείνει χείρα συνεργασίας προς τους Ρεπουμπλικανούς του Ερίκ Σιοτί προκαλώντας σεισμό στο γκωλικό κόμμα, ενώ έχει κλείσει την πόρτα στο κόμμα Ανακατάληψη του Ερίκ Ζεμούρ.

Ζητούμενο παραμένει το κατά πόσο η Μαρίν Λεπέν θα επενδύσει σε συνομιλίες για τη δημιουργία συνασπισμού ρισκάροντας… εκπτώσεις στο πολιτικό της προφίλ εν όψει της διεκδίκησης του Ελιζέ στις προγραμματισμένες για το 2027 προεδρικές εκλογές – στόχος, ο οποίος μπορεί, επίσης, να χαθεί εάν κερδίσει την πλειοψηφία στις βουλευτικές εκλογές αλλά αποτύχει στη διαχείριση της εξουσίας.

Την ίδια στιγμή, τα κόμματα της Αριστεράς ξεπέρασαν με ταχύτητα φωτός τις διαφορές τους και συνασπίστηκαν και σχημάτισαν το Νέο Λαϊκό Μέτωπο. Πρόκειται για την Ανυπότακτη Γαλλία, τους ενισχυμένους μετά τις ευρωεκλογές Σοσιαλιστές, το Κομμουνιστικό Κόμμα και τους Πράσινους.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, θα μπορούσαν να κερδίσουν από 190 έως 235 έδρες, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να βρουν έναν ακόμη σύμμαχο για την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Από την άλλη το κόμμα του Μακρόν το οποίο σήμερα μετρά 250 έδρες, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις αναμένεται να κερδίσει λιγότερες από 100 τερματίζοντας τρίτο. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί από τους βουλευτές του θα «πέσουν» από τον πρώτο γύρο σε διάφορες από τις 577 εκλογικές περιφέρειες. Οι ψηφοφόροι τους στον δεύτερο γύρο, εάν προσέλθουν στις κάλπες, θα βρεθούν ανάμεσα σε δύο επιλογές, εκείνης της Εθνικής Συσπείρωσης και εκείνης του Νέου Λαϊκού Μετώπου με την ψήφο των περισσοτέρων να θεωρείται πιθανότατα δεδομένη υπέρ της Αριστεράς.

Τα μαθηματικά παραμένουν δύσκολα, δύσκολες όμως είναι και οι προβλέψεις για την επόμενη ημέρα στη Γαλλία που βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι.

Ο Εμανουέλ Μακρόν χάνει και το γνωρίζει. Ελπίζει όμως πως τελικά θα σχηματίσει μία κοινοβουλευτική πλειοψηφία με τους δικούς του βουλευτές, τους περισσότερους της Αριστεράς και ίσως κάποιους από τους κεντροδεξιούς. Όπως εξηγούν αναλυτές αυτό πριν δεν ήταν εφικτό καθώς στον χώρο της Αριστεράς κυρίαρχο κόμμα ήταν η Ανύποτακτη Γαλλία του Μελανσόν, όμως έπειτα από τις ευρωεκλογές σε κυρίαρχη δύναμη αναδείχθηκαν οι Σοσιαλιστές και η τράπουλα μπορεί να μοιραστεί εκ νέου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.