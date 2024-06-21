Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι χθες Πέμπτη «κατέστρεψαν» 4 μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USV) και 2 μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα (UAS) των Χούθι, ενώ η αμερικανική διπλωματία απαίτησε οι Υεμενίτες αντάρτες να αφήσουν ελεύθερους εργαζόμενους σε ανθρωπιστικούς οργανισμούς που συνέλαβαν στις αρχές του μήνα.

Δεν αναφέρθηκε «κανένας» τραυματισμός σε αμερικανικά, συμμαχικά ή εμπορικά πλοία, διαβεβαίωσε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Την προηγουμένη, η CENTCOM ανέφερε πως έπληξε δυο εγκαταστάσεις των Χούθι στην Υεμένη, ανάμεσά τους κέντρο διοίκησης, μετά τη σειρά επιθέσεων των ανταρτών εναντίον πλοίων που κυκλοφορούν στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν.

Το Tutor, ελληνόκτητο πλοίο υπό σημαία Λιβερίας, χτυπήθηκε τη 12η Ιουνίου από ναυτικό drone και πύραυλο των Χούθι, προτού βυθιστεί στην Ερυθρά Θάλασσα. Ένα μέλος του πληρώματός του σκοτώθηκε. Άλλο φορτηγό, το ουκρανικό πλοίο Verbena, εγκαταλείφθηκε από το πλήρωμά του αφού χτυπήθηκε στον Κόλπο του Άντεν.

«Οι ΗΠΑ καταδικάζουν τις τελευταίες απερίσκεπτες και χωρίς διάκριση επιθέσεις των Χούθι εναντίον πολιτικών πλοίων, συμπεριλαμβανομένων των εσκεμμένων επιθέσεων εναντίον του Tutor, που βυθίστηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, και του Verbena, το οποίο εγκαταλείφθηκε και πλέει ακυβέρνητο στην Ερυθρά Θάλασσα», σχολίασε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών Μάθιου Μίλερ σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Οι εβδομήντα και πλέον επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, θαλάσσιες οδούς-κλειδιά για το παγκόσμιο εμπόριο, αύξησε εκθετικά τα ασφαλιστικά κόστη κι ανάγκασε πολλές εταιρείες θαλάσσιων μεταφορών να στέλνουν τα πλοία τους να κάνουν τον γύρο της Αφρικής, ακολουθώντας διαδρομή πολύ πιο δαπανηρή και χρονοβόρα.

Πέρα από τις επιθέσεις τους εναντίον πλοίων, οι Χούθι συνέλαβαν πρόσφατα πάνω από δέκα εργαζόμενους σε ανθρωπιστικούς οργανισμούς, ανάμεσά τους υπαλλήλους του ΟΗΕ, κατηγορώντας τους πως ανήκουν σε «δίκτυο κατασκοπείας» των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Καλούμε για άλλη μια φορά τους Χούθι να απελευθερώσουν όλους τους κρατούμενους, συμπεριλαμβανομένων μελών του προσωπικού του ΟΗΕ, ΜΚΟ και διπλωματών που συνελήφθησαν στις αρχές του μήνα», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μίλερ, αποκαλώντας «αποτροπιαστικές» τις συλλήψεις τους.

Οι Χούθι, μέρος του «άξονα της αντίστασης», οργανωτικά χαλαρής συμμαχίας κινημάτων που υποστηρίζονται από το Ιράν –συμπεριλαμβάνει την παλαιστινιακή Χαμάς και τη λιβανική Χεζμπολά–, εξαπολύουν από τα μέσα Νοεμβρίου επιθέσεις στα ανοικτά της Υεμένης εναντίον πλοίων που συνδέονται, κατ’ αυτούς, με το Ισραήλ, σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, θύλακο που πολιορκείται και βομβαρδίζεται από τον στρατό του Ισραήλ για οκτώ και πλέον μήνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

