Περίοδος των βροχών στον Νίγηρα: 21 νεκροί, σχεδόν 6.000 πληγέντες μέσα σ’ έναν μήνα

Ισχυρές βροχές και οι πλημμύρες που προκάλεσαν στον Νίγηρα άφησαν πίσω ήδη 21 νεκρούς και σχεδόν 6.000 πληγέντες από τα τέλη Μαΐου, ενώ η περίοδος των βροχών μόλις άρχισε, κατά τους αριθμούς που δημοσιοποίησε αξιωματούχος χθες Πέμπτη το βράδυ.

«Ως την 20ή Ιουνίου, έχουμε σε όλη την επικράτεια (...) 5.926 πληγέντες (και) 21 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων 8 θανάτων από πνιγμό και 13 εξαιτίας καταρρεύσεων» σπιτιών, είπε στην κρατική τηλεόραση ο γενικός διευθυντής της πολιτικής προστασίας του Νίγηρα συνταγματάρχης Μπουμπακάρ Μπακό.

Καταγράφτηκαν ακόμη είκοσι έξι τραυματισμοί, ενώ αποδεκατίστηκαν 4.000 εκτρεφόμενα ζώα, πρόσθεσε.

Ο νομός Μαραντί (κεντρικά-νότια) υπέστη το βαρύτερο χτύπημα, με 14 θανάτους και 2.404 πληγέντες, είπε ακόμη ο συνταγματάρχης Μπακό.

Η πρωτεύουσα Νιαμέ (2 εκατ. κάτοικοι), που πλήττεται συχνά από φονικές πλημμύρες, έχει μείνει ως τώρα αλώβητη.

Εδώ και μερικές ημέρες οι αρχές στέλνουν SMS στους κατοίκους καλώντας τους να «μείνουν σπίτι», να «εγγυηθούν την ασφάλεια των ζώων τους» και υποδεικνύοντας τηλεφωνικό αριθμό τον οποίο μπορούν να καλούν αν αντιμετωπίζουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η περίοδος των βροχών (Ιούνιος-Σεπτέμβριος) είναι συχνά πολύνεκρη στον Νίγηρα, ακόμη και σε ζώνες της χώρας που καλύπτονται από έρημο κι έχουν γενικά ξηρό κλίμα.

Το 2022 ο απολογισμός των θυμάτων ήταν ιδιαίτερα βαρύς, με 195 νεκρούς και 400.000 πληγέντες.

Το 2023, οι πλημμύρες άφησαν πίσω 52 νεκρούς, 80 τραυματίες και 176.000 πληγέντες, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών του Νίγηρα.

Σύμφωνα με τη νιγήρια μετεωρολογική υπηρεσία, οι βροχές οφείλονται κυρίως στην κλιματική αλλαγή, που τα τελευταία χρόνια πλήττει τη χώρα του Σαχέλ η οποία καλύπτεται κατά τα τρία τέταρτα από έρημο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

