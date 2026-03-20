Καλιφόρνια: Το 9% των Δημοκρατικών στηρίζει την Κάμαλα Χάρις

Μια νέα δημοσκόπηση στην Καλιφόρνια δείχνει ότι οι ψηφοφόροι απορρίπτουν μαζικά την πρώην αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις ως πιθανή υποψήφια για το 2028, με μόλις 9% να την προτιμά ως πρώτη επιλογή για το χρίσμα των Δημοκρατικών.

Ωστόσο, ούτε ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσον, φαίνεται να κερδίζει πλήρως την εμπιστοσύνη των πολιτών αφού μόλις το 28% τον βλέπει ως πρώτη επιλογή, ενώ λιγότεροι από τους μισούς εγκρίνουν το έργο του ως κυβερνήτη.

Η δημοσκόπηση δείχνει ότι οι Δημοκρατικοί στην Καλιφόρνια παραμένουν διστακτικοί απέναντι και στους δύο, παρά την «ηχηρή τους παρουσία» στη δημόσια σφαίρα.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου UC Berkeley που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή, ο Νιούσομ παραμένει πρώτη επιλογή αλλά το γεγονός ότι στηρίζεται μόνο από περίπου το ένα τέταρτο των ψηφοφόρων της Καλιφόρνιας ανησυχεί τους αναλυτές, σύμφωνα με τον διευθυντή της δημοσκόπησης, Μαρκ Ντι Καμίλο.

Παράλληλα, λιγότεροι από τους μισούς Καλιφορνέζους (48%) εγκρίνουν το έργο του Νιούσομ ως κυβερνήτη, λιγότεροι από το 51% του Αυγούστου.

Η δημοσκόπηση διεξήχθη διαδικτυακά από τις 9 έως τις 14 Μαρτίου σε 5.019 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους στην Καλιφόρνια, με δείγμα αγγλόφωνων και ισπανόφωνων και περιθώριο σφάλματος ±2,5%.

Ο Νιούσομ δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ τη Χάρις σε εκλογές σε ολόκληρη την πολιτεία, αλλά ενδέχεται να βρεθεί απέναντί της στις προκριματικές των Δημοκρατικών το 2028.

Η δημοσκόπηση θεωρείται ένδειξη ότι οι Δημοκρατικοί είναι έτοιμοι να «αφήσουν πίσω» τη Χάρις, η οποία ηττήθηκε από τον Τραμπ το 2024.

Η ίδια απέδωσε την ήττα της στην έλλειψη χρόνου για εκστρατεία, παρά το γεγονός ότι οι Καλιφορνέζοι γνωρίζουν καλά το έργο της, καθώς υπηρέτησε δύο θητείες ως γενική εισαγγελέας της πολιτείας και τέσσερα χρόνια ως γερουσιαστής των ΗΠΑ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Νιούσομ υπερτερεί επίσης της Χάρις μεταξύ των Αφροαμερικανών, συγκεντρώνοντας 49% έναντι 37%, ενώ η μεγαλύτερη στήριξή του προέρχεται από μεγαλύτερους, Λατίνους και άνδρες ψηφοφόρους.

Η Χάρις φαίνεται να πληρώνει το τίμημα της προηγούμενης ήττας της και των «επίμονων προκαταλήψεων κατά των γυναικών και υποψηφίων με χρώμα», επισημαίνεται στο πλαίσιο του σχολιασμού των αποτελεσμάτων της δημοσκόπησης, από ειδικούς.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.