Με ισχυρές χρηματοοικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις, σημαντική πρόοδο στις επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς και με σαφή προσανατολισμό στην περαιτέρω αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, ολοκλήρωσε το 2025 ο Όμιλος ΟΤΕ, όπως τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων.

Κάνοντας τον απολογισμό της χρονιάς, ο κ. Νεμπής έκανε αναφορά στην αποεπένδυση από τις δραστηριότητες του ΟΤΕ στη Ρουμανία, η οποία, όπως ανέφερε, θα επιτρέψει στην εταιρεία να επικεντρωθεί στην εγχώρια ανάπτυξη. Ως προς τη νέα πολιτική αμοιβών των μετόχων, σημείωσε ότι ενισχύει την ευελιξία. «Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουμε αύξηση του μερίσματος κατά 22% και του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών κατά 16%. Αυτό μεταφράζεται σε συνολική απόδοση περίπου 7-8%», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στις επιδόσεις του 2025, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ σημείωσε ότι ο Όμιλος κατέγραψε αύξηση εσόδων κατά 4% και ενίσχυση του EBITDA κατά 2%, αποτέλεσμα, όπως είπε, της επιτυχούς υλοποίησης της στρατηγικής, των επενδύσεων σε υποδομές, της ηγετικής θέσης στα δίκτυα, της βελτιστοποίησης των λειτουργιών και της προσήλωσης στην παροχή κορυφαίας εμπειρίας πελάτη.

Στη σταθερή, ο ΟΤΕ σταθεροποίησε τα μεγέθη του μετά από τέσσερα χρόνια. Καθοριστικό ρόλο, σύμφωνα με τον κ. Νεμπή, διαδραμάτισε η συνεχής επέκταση του δικτύου FTTH, το οποίο πλέον καλύπτει περισσότερα από 2,1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Έχοντας αναλάβει το σύνολο του έργου UFBB, ο ΟΤΕ αναμένεται να καλύψει με FTTH περίπου 3,5 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις έως το 2030, δηλαδή πάνω από το 70% των γραμμών της χώρας. «Στην Ελλάδα τα δίκτυα ήταν, είναι και θα είναι ταυτόσημα με τον ΟΤΕ. Γιατί αν υπάρχει μία εταιρεία που ξέρει να αναπτύσσει σύγχρονες υποδομές δικτύων προς όφελος των πελατών, της κοινωνίας και της χώρας, αυτή είναι ο ΟΤΕ», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στην κινητή, ο Όμιλος συνέχισε να ενισχύει την ηγετική του θέση, με την πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου του 5G να ξεπερνά το 99% και του δικτύου 5G+ (5G Stand-Alone), του πρώτου εμπορικά διαθέσιμου 5G SA δικτύου στην Ελλάδα, να φτάνει το 82%. Ο κ. Νεμπής στάθηκε και στις διεθνείς διακρίσεις του δικτύου κινητής του ΟΤΕ, το οποίο αναγνωρίστηκε για ένατη συνεχόμενη χρονιά ως «το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα» από την Ookla και ως «Best in Test» για ενδέκατη συνεχόμενη χρονιά από την umlaut.

Στον τομέα B2B, η εταιρεία συνέχισε να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, με τον κλάδο ICT να σημειώνει για ακόμα μία χρονιά ισχυρή διψήφια ανάπτυξη.

Παράλληλα, ο Όμιλος κατέγραψε πρόοδο και στις μη τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, οι οποίες, όπως επισημάνθηκε, αποτελούν εργαλεία για την περαιτέρω ενίσχυση του χαρτοφυλακίου και της ανταγωνιστικής θέσης του ΟΤΕ.

Ο κ. Νεμπής έδωσε έμφαση και στον μετασχηματισμό του Ομίλου, σημειώνοντας ότι ο ΟΤΕ ενσωματώνει την τεχνητή νοημοσύνη σε συγκεκριμένες λειτουργίες, με στόχο την ενίσχυση της αποδοτικότητάς του και την αυτοματοποίηση διαδικασιών του. Πρόκειται, όπως ανέφερε, για μέρος της ευρύτερης προσπάθειας συνεχούς βελτιστοποίησης κόστους και καλύτερης αξιοποίησης των πόρων.

Ο κ. Νεμπής σημείωσε ότι το 2025 ενώθηκαν οι δυνάμεις της μάρκας COSMOTE με την TELEKOM και πρόσθεσε ότι φέτος ο Όμιλος θα προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα, εξελίσσοντας τη μάρκα του Ομίλου ΟΤΕ από COSMOTE TELEKOM σε TELEKOM. «Η μετάβαση στη μάρκα TELEKOM αποτελεί φυσική εξέλιξη, που επανατοποθετεί το brand μας ως ένα διεθνές superbrand», ανέφερε, τονίζοντας ότι στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση της διαφοροποίησης και της υπεροχής του ΟΤΕ, αξιοποιώντας τη δυναμική της κορυφαίας τηλεπικοινωνιακής μάρκας παγκοσμίως.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του ΟΤΕ σε «Α-» από «ΒΒΒ+» από τον οίκο S&P Global Ratings, μία εξέλιξη που καθιστά τον ΟΤΕ τη μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα με rating στην κλίμακα της κατηγορίας Α και παράλληλα επιβεβαιώνει την ισχυρή χρηματοοικονομική του θέση και τις προοπτικές του.

Κοιτώντας μπροστά, ο κ. Νεμπής υπογράμμισε ότι ο Όμιλος παραμένει προσηλωμένος στην επιτάχυνση της ανάπτυξης, στην ηγετική θέση στα δίκτυα Gigabit και στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

«Απώτερος στόχος μας είναι να αναδειχθούμε ως ο κορυφαίος ψηφιακός τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ευρώπη», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι, μέσα από συνεχείς επενδύσεις σε δίκτυα κορυφαίας ποιότητας, καινοτόμες υπηρεσίες και με τη δυναμική μιας παγκόσμιας μάρκας, ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να δημιουργεί αξία για τους πελάτες, τους μετόχους, τους συνεργάτες και τις τοπικές κοινωνίες, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανέλιξη της Ελλάδας στις κορυφαίες θέσεις ψηφιακοποίησης στην Ευρώπη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.