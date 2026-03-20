Με συγκινητικά λόγια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα παιδιά του Τσακ Νόρις, αποχαιρετούν τον πατέρα τους. Ο ηθοποιός «έφυγε» σήμερα σε ηλικία 86 ετών.

Ο 24χρονος γιος του, Ντακότα Νόρις, ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα συγκινητικό μήνυμα που έγραφε μεταξύ άλλων: «Μπαμπά, είναι δύσκολο να βρω τις κατάλληλες λέξεις για αυτό, αλλά θα κάνω το καλύτερο δυνατό».

«Ήσουν ο άνθρωπος που θαύμαζα όλη μου τη ζωή. Η γενναιοδωρία σου, η καλοσύνη σου, το θάρρος σου, η ακεραιότητά σου, η δύναμή σου, η πειθαρχία σου και η πίστη σου στον Κύριο ήταν μόνο μερικά από τα πράγματα που πάντα θαύμαζα σε σένα», συμπλήρωσε.

«Οι αναμνήσεις που δημιουργήσαμε, τα μαθήματα που μου έδωσες και τα γέλια που μοιραστήκαμε, θα μείνουν μαζί μου για το υπόλοιπο της ζωής μου».

Από τη μεριά της η δίδυμη αδελφή του Ντακότα, Ντανιλί Νόρις, έγραψε στο Instagram: «Δεν νομίζω ότι η λέξη πένθος είναι αρκετά καλή για να περιγράψει τα συναισθήματα που βιώνουμε εγώ και η οικογένειά μου αυτή τη στιγμή... η απώλεια ενός γονέα είναι κάτι για το οποίο δεν είσαι ποτέ προετοιμασμένος», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Ο μπαμπάς μου αγαπούσε τόσο βαθιά και νοιαζόταν για κάθε άτομο στη ζωή του», συνέχισε «(...) η καρδιά του ήταν γεμάτη αγάπη και είμαι τόσο ευγνώμων που αυτό είναι κάτι που μου κληρονόμησε αυτός και η μαμά μου».



Η 24χρονη ορκίστηκε να «συνεχίσει για πάντα την κληρονομιά του».

«Υπόσχομαι ότι θα προσπαθώ πάντα να σε κάνω περήφανο. Σ' αγαπώ για πάντα», κατέληξε, κλείνοντας την ανάρτησή της με «αγάπη, το κοριτσάκι σου».

Την Παρασκευή, η οικογένεια του γνωστού ηθοποιού ανακοίνωσε ότι πέθανε το προηγούμενο πρωί.

Μια μέρα πριν γίνει γνωστό ότι είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο



Πηγή: skai.gr

