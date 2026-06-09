Ηράκλειο: 2 συλλήψεις για κλοπή από οικία

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 22 και 35 ετών, προχώρησαν χθες, Δευτέρα 8 Ιουνίου, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, για υπόθεση κλοπής που σημειώθηκε σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το μεσημέρι της 7ης Ιουνίου 2026 άγνωστοι δράστες εισήλθαν, από ανασφάλιστη πόρτα, σε σπίτι ημεδαπού και αφαίρεσαν ηλεκτρικές συσκευές, κοσμήματα, τιμαλφή καθώς και χρηματικό ποσό. Η συνολική αξία των κλοπιμαίων ανέρχεται στις 29.000 ευρώ.

Από την προανάκριση της αρμόδιας υπηρεσίας ταυτοποιήθηκαν οι δύο δράστες, ενώ κατά τη διάρκεια ερευνών που πραγματοποιήθηκαν το πρωί της επόμενης ημέρας στις οικίες τους εντοπίστηκε μέρος των αφαιρεθέντων αντικειμένων. Τα ευρήματα αποδόθηκαν στον νόμιμο κάτοχό τους.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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