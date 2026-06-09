Η Apple στράφηκε στην Google για να ξαναβάλει τη Siri στο παιχνίδι της AI

Η Apple παρουσίασε τη Δευτέρα τη νέα έκδοση τεχνητής νοημοσύνης της Siri, αξιοποιώντας τεχνολογία που αναπτύχθηκε με την Google, σε μια προσπάθεια να καλύψει το χαμένο έδαφος στον ταχύτατα εξελισσόμενο τομέα της AI.

Κατά την κεντρική παρουσίαση, η εταιρεία έδειξε πώς ο αναβαθμισμένος ψηφιακός βοηθός θα μπορεί να αξιοποιεί δεδομένα των χρηστών, ώστε να απαντά σε πιο σύνθετα ερωτήματα και να εκτελεί πιο απαιτητικές εργασίες. Στελέχη της Apple παρουσίασαν τη Siri AI να αγοράζει εισιτήρια συναυλιών, να δημιουργεί σχέδια εκδηλώσεων, καθώς και να αναγνωρίζει και να αλληλεπιδρά με αντικείμενα σε φωτογραφίες.

Παρά τις μεγάλες προσδοκίες γύρω από τις ανακοινώσεις, η αντίδραση της αγοράς ήταν συγκρατημένη. Η μετοχή της Apple έκλεισε με πτώση σχεδόν 2% μετά το τέλος της παρουσίασης, καθώς η εταιρεία δεν αποκάλυψε κάποιο εντυπωσιακό ή απρόσμενο νέο χαρακτηριστικό. Η επιλογή αυτή δείχνει πως η Apple ενδεχομένως ποντάρει περισσότερο στην εμπειρία χρήσης και στη σταδιακή επίδραση που θα έχει η αναβαθμισμένη Siri στην καθημερινότητα των χρηστών.

Η νέα Siri θα αποκτήσει ανανεωμένη εμφάνιση και φωνή. Μια χαρακτηριστική «φούσκα» θα εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης, ενώ οι χρήστες θα μπορούν να προσαρμόζουν την εκφραστικότητα και τον ρυθμό απόκρισης του ψηφιακού βοηθού. Οι δυνατότητες της Siri θα συγχρονίζονται μεταξύ συσκευών, ενώ οι αλληλεπιδράσεις θα καταγράφονται σε νέα εφαρμογή. Στις επιδείξεις που έγιναν, οι χρήστες μπορούσαν να επικοινωνούν με τη Siri τόσο φωνητικά όσο και μέσω πληκτρολόγησης.

Ωστόσο, η διάθεση των νέων λειτουργιών δεν θα είναι οριζόντια. Θα εξαρτάται από το κόστος, τη γεωγραφική περιοχή και τη συσκευή που διαθέτει ο χρήστης. Ο επικεφαλής λογισμικού της Apple, Κρεγκ Φεντερίγκι, ανέφερε ότι λειτουργίες όπως η δημιουργία εικόνων, οι οποίες απαιτούν ισχυρότερα μοντέλα διακομιστών, θα συνοδεύονται από ημερήσια όρια χρήσης. Οι χρήστες θα μπορούν πάντως να αποκτούν αυξημένη πρόσβαση μέσω συνδρομής iCloud+.

Το Siri AI δεν θα είναι αρχικά διαθέσιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για iPhone και iPad. Στην Κίνα, τα νέα χαρακτηριστικά τεχνητής νοημοσύνης επίσης δεν θα διατεθούν άμεσα, καθώς η Apple συνεχίζει την προσπάθεια συμμόρφωσης με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις. Επιπλέον, ορισμένες από τις πιο προηγμένες λειτουργίες θα είναι διαθέσιμες μόνο σε iPhone, iPad και Mac που διαθέτουν τα πιο ισχυρά τσιπ της εταιρείας.

Πέρα από τη Siri AI, η Apple παρουσίασε νέους παιδικούς λογαριασμούς και ενισχυμένα εργαλεία γονικού ελέγχου, καθώς και αναβαθμίσεις στον διαχειριστή καρτελών, στο Spotlight και στον σχεδιασμό Liquid Glass. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι το νέο macOS 27 θα ονομάζεται «Golden Gate».

Οι νέες λειτουργίες θα διατεθούν από σήμερα στους προγραμματιστές σε δοκιμαστική έκδοση beta, ενώ η δημόσια beta αναμένεται τον επόμενο μήνα. Η πλήρης κυκλοφορία για τους χρήστες προγραμματίζεται το φθινόπωρο.

Πηγή: skai.gr

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