Βρετανία: Εγκρίνει τη χρήση βάσεών της από τις ΗΠΑ για πλήγματα σε ιρανικούς στόχους

Το Ηνωμένο Βασίλειο ενέκρινε τη χρήση των βάσεών του από τις ΗΠΑ για επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους που σχετίζονται με τo Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τις Βάσεις RAF Fairford και Diego Garcia στον Ειρηνικό.

🇬🇧🇺🇲 The UK has authorized the U.S. to use RAF Fairford and Diego Garcia to conduct strikes on Iranian missile sites targeting shipping in the Strait of Hormuz.



Η Ντάουνινγκ Στριτ είχε προηγουμένως επιτρέψει στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιούν βρετανικές βάσεις για επιχειρήσεις που στόχευαν στην αποτροπή εκτόξευσης ιρανικών πυραύλων, οι οποίοι θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο βρετανικά συμφέροντα ή ζωές.

Ωστόσο, σε σημερινή συνεδρίαση, οι υπουργοί συμφώνησαν ότι η χρήση των βρετανικών βάσεων από τις ΗΠΑ μπορεί πλέον να επεκταθεί, ώστε να περιλαμβάνει την προστασία πλοίων στο Στενό του Ορμούζ.

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα συμμετάσχει άμεσα στις επιθέσεις, ενώ η Ντάουνινγκ Στριτ υπογραμμίζει ότι «οι αρχές που διέπουν τη βρετανική στάση απέναντι στη σύγκρουση παραμένουν οι ίδιες».

Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ ανέφερε ότι οι υπουργοί συμφώνησαν σήμερα πως οι βάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για «αμυντικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ», με στόχο να πληγούν οι πυραυλικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από το Ιράν για επιθέσεις εναντίον πλοίων στο Στενό του Ορμούζ».

Παράλληλα, τόνισε ότι «οι υπουργοί υπογράμμισαν την ανάγκη για άμεση αποκλιμάκωση και ταχεία επίλυση του πολέμου».



