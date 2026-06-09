Τις μεσημβρινές ώρες χθες, Δευτέρα, στελέχη της Λιμενικής Αρχής των Καλών Λιμένων της Κρήτης εντόπισαν στην παραλία «Ψιλή Άμμος» του δήμου Φαιστού σαράντα οκτώ (48) μετανάστες (42 άνδρες, 2 γυναίκες και 4 ανήλικοι), οι οποίοι είχαν αποβιβαστεί από πνευστή λέμβο.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, οι ανωτέρω οδηγήθηκαν με λεωφορείο συνοδεία στελεχών του Α.Τ. Φαιστού στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ένας 16χρονος υπήκοος Ν. Σουδάν, εκ των ανωτέρω, για παράβαση του νόμου για «Παράνομη είσοδο στη χώρα», του νόμου για «Διευκόλυνση» και του άρθρου 306 του Ποινικού Κώδικα «Έκθεση», καθώς αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους ως ο διακινητής που τους μετέφερε από το Τομπρούκ της Λιβύης στην Ελλάδα, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Σύμφωνα με τους μετανάστες, εκκίνησαν τα μεσάνυχτα την 06.06.26 από το Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας έκαστος χρηματικά ποσά από 6.000 έως 14.000 δηνάρια Λιβύης, για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.