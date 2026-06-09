Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Βιώσιμη ανάπτυξη με ισχυρά αποτελέσματα για το 2025

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά τη σταθερή της δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη, υπεύθυνη επιχειρηματική λειτουργία και δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, καθώς μέσα από την Ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας για το 2025 καταγράφεται σημαντική πρόοδος στο περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση.

Η περσινή χρονιά αποτέλεσε ορόσημο για την εταιρεία, η οποία συνέχισε το ταξίδι της στη βιώσιμη ανάπτυξη, χτίζοντας πάνω στην ESG στρατηγική «Together Towards ZERO and Beyond» του Ομίλου Carlsberg. Παράλληλα, έκανε μετάβαση στην επόμενη φάση της στρατηγικής της, το «Brewing Tomorrow», όπου τίθενται επιστημονικά τεκμηριωμένοι στόχοι έως το 2032, με βάση την πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί.

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε αριθμούς

Σύμφωνα με τον απολογισμό, τα τελευταία 6 χρόνια η Ολυμπιακή Ζυθοποιία πέτυχε συνολική μείωση 20% στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Συγκεκριμένα, το 2025 οι στοχευμένες παρεμβάσεις και επενδύσεις σε εξοπλισμό και νέα συστήματα οδήγησαν σε:

μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 6,1%

μείωση της θερμικής ενέργειας κατά 3,9%

μείωση των σχετικών εκπομπών CO₂ κατά 3,7%

Παράλληλα, οι παρεμβάσεις σε όλη την αλυσίδα αξίας – από τη χρήση ελαφρύτερων υλικών συσκευασίας έως τον εκσυγχρονισμό του στόλου μεταφορών και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών ψύξης – ενίσχυσαν την ενεργειακή αποδοτικότητα και περιόρισαν περαιτέρω το ανθρακικό αποτύπωμα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εταιρείας, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, το 74% των γυάλινων φιαλών επεστράφη. Επιπλέον, υποπροϊόντα της παραγωγής, όπως η μαγιά και τα υπολείμματα βύνης, επαναχρησιμοποιήθηκαν για ενεργειακή αξιοποίηση ή ως ζωοτροφή, περιορίζοντας σημαντικά τα απόβλητα και ενισχύοντας την αποδοτικότερη χρήση των πόρων.

Σημαντική πρόοδος καταγράφεται και στη διαχείριση υδάτινων πόρων. Την τελευταία εξαετία, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία έχει μειώσει το υδατικό της αποτύπωμα κατά 13% και πέρυσι ενίσχυσε περαιτέρω την αποδοτικότερη διαχείριση του πολύτιμου αυτού φυσικού πόρου, μέσα από αναβαθμίσεις εξοπλισμού, βελτιώσεις διαδικασιών και στοχευμένες πρακτικές ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης νερού σε επιλεγμένα στάδια της παραγωγής.

Υπεύθυνη κατανάλωση

Βασικός πυλώνας της επιχειρηματικής φιλοσοφίας της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας είναι η προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης, γι΄αυτό και όλες οι συσκευασίες της εταιρείας έχουν σαφή μηνύματα προς αυτή την κατεύθυνση. Σημαντικό είναι επίσης πως οι επιλογές χωρίς ή με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ αντιστοιχούν πλέον στο 31% του συνολικού χαρτοφυλακίου προϊόντων της.

Ακόμη, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία υλοποιεί στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού. Το 2025, στο πλαίσιο της παρουσίας του Mythos 0.0% σε μεγάλα συναυλιακά δρώμενα και events, η εταιρεία συνδύασε την προώθηση των επιλογών χωρίς αλκοόλ με δράσεις οδικής ασφάλειας, διαθέτοντας ατομικά αλκοτέστ μιας χρήσης και ενισχύοντας έμπρακτα το μήνυμα της υπεύθυνης κατανάλωσης και της ασφαλούς επιστροφής.

Σταθερή επένδυση στους ανθρώπους της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας

Μάλιστα, το 2025, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία πραγματοποίησε 10.700 ώρες εκπαίδευσης, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία, με στοχευμένα προγράμματα πρόληψης, εκπαίδευσης και ενίσχυσης της κουλτούρας ασφάλειας σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας, διασφαλίζοντας ένα εργασιακό περιβάλλον που θέτει τον άνθρωπο στο επίκεντρο.

Η διαφορετικότητα, η ισότητα και η συμπερίληψη αποτελούν επίσης αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της, με τις γυναίκες να εκπροσωπούν το 60% των θέσεων ανώτατης διοίκησης. Μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες και συνεργασίες, η εταιρεία στηρίζει ενεργά και την ισότιμη συμμετοχή και την ενδυνάμωση διαφορετικών κοινωνικών ομάδων.

Ξεχωριστή θέση κατέχει η συνεργασία με τον οργανισμό για την επαγγελματική και οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα στην εργασία WHEN, στο πλαίσιο της οποίας υλοποιείται το πρόγραμμα Female Founders Hub @Hospitality, με στόχο την ενδυνάμωση γυναικών επιχειρηματιών στον κλάδο της φιλοξενίας.

Ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση

Θεμελιώδης αρχή λειτουργίας της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας παραμένει η υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση με αυστηρές πολιτικές δεοντολογίας, διαφάνειας και συμμόρφωσης, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τα πρότυπα και τις απαιτήσεις του Ομίλου Carlsberg.

Όπως ανέφερε σε δήλωσή του ο Marcin Burdach, Διευθύνων Σύμβουλος της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας: «Για εμάς στην Ολυμπιακή Ζυθοποιία, η βιωσιμότητα δεν αποτελεί απλώς μέρος της στρατηγικής μας, αλλά τον τρόπο με τον οποίο επαναπροσδιορίζουμε την ανάπτυξη. Κάθε βήμα που κάνουμε σήμερα διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε αξία αύριο – για το περιβάλλον, την κοινωνία και τους ανθρώπους μας. Με οδηγό τη συνεργασία, την καινοτομία και την υπευθυνότητα, συνεχίζουμε να χτίζουμε ένα καλύτερο σήμερα και ένα πιο βιώσιμο αύριο».

Δείτε εδώ ολόκληρο τον απολογισμό της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας για το 2025.

Πηγή: skai.gr

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