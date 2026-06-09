Πατρίκ Μπρουέλ: Παρατάθηκε για 24 ώρες η κράτηση του Γάλλου σταρ

Η κράτηση του γάλλου τραγουδιστή, Πατρίκ Μπρουέλ, που αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις από σειρά γυναικών, παρατάθηκε κατά 24 ώρες, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας της Ναντέρ.

Ο 67χρονος Γάλλος σταρ ανακρίνεται στο Παρίσι για «γεγονότα που μέχρι αυτήν την στιγμή αφορούν 13 θύματα», ανακοίνωσε η εισαγγελία της Ναντέρ που έχει συγκεντρώσει όλες τις υποθέσεις.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η έρευνα «αφορά γεγονότα που καταγγέλλονται από τρεις γυναίκες που τον κατηγορούν για σεξουαλικές επιθέσεις και απόπειρες βιασμού» το 1997, το 2000 και το 2001.

Η έρευνα εξετάζει επίσης «βιασμούς ή απόπειρες βιασμού, σεξουαλικές επιθέσεις και παρενοχλήσεις» που καταγγέλλονται από άλλα θύματα που εντοπίσθηκαν κατά την διάρκεια των ερευνών. Μεταξύ αυτών των άλλων περιστατικών, η καταγγελία για βιασμό στο Ντινάρ της νοτιοδυτικής Γαλλίας το 2012 από γυναίκα που ήταν 32 ετών κατά τα γεγονότα.

Ο Πατρίκ Μπρουέλ θα ανακριθεί επίσης «για επίσημη καταγγελία προς τις βελγικές αρχές» έπειτα από μήνυση για βιασμό και σεξουαλική επίθεση το 2010 στις Βρυξέλλες προερχόμενη από γυναίκα που ήταν τότε 40 ετών.

Ο Πατρίκ Μπρουέλ αμφισβητεί το σύνολο των κατηγοριών. Ωστόσο, υπό την πίεση της εναντίον του έρευνας, έχει ακυρώσει το μεγαλύτερο μέρος της θερινής περιοδείας του που θα ξεκινούσε στα μέσα του Ιουνίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.