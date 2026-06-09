Σύρος: Τραυματίστηκε σοβαρά εργαζόμενη σε ξενοδοχείο που έπεσε και εγκλωβίστηκε σε φρεάτιο πισίνας

Άτυχη εργαζόμενη σε ξενοδοχείο στη Σύρο τραυματίστηκε βαριά, όταν έπεσε σε φρεάτιο πισίνας από μεγάλο ύψος με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί.

Το περιστατικό έγινε το πρωί της Τρίτης σε ξενοδοχειακή μονάδα της Σύρου. Σύμφωνα με το cyclades24.gr, στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ερμούπολης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Μετά τον απεγκλωβισμό της 47χρονης από το φρεάτιο, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της, κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή της σε νοσοκομείο της Αττικής για περαιτέρω νοσηλεία και εξειδικευμένη ιατρική αντιμετώπιση.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: skai.gr

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