Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σύρος: Τραυματίστηκε σοβαρά εργαζόμενη σε ξενοδοχείο που έπεσε και εγκλωβίστηκε σε φρεάτιο πισίνας

Μετά τον απεγκλωβισμό της από το φρεάτιο, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
EKAB

Άτυχη εργαζόμενη σε ξενοδοχείο στη Σύρο τραυματίστηκε βαριά, όταν έπεσε σε φρεάτιο πισίνας από μεγάλο ύψος με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί.

Το περιστατικό έγινε το πρωί της Τρίτης σε ξενοδοχειακή μονάδα της Σύρου. Σύμφωνα με το cyclades24.gr, στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ερμούπολης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Μετά τον απεγκλωβισμό της 47χρονης από το φρεάτιο, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της, κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή της σε νοσοκομείο της Αττικής για περαιτέρω νοσηλεία και εξειδικευμένη ιατρική αντιμετώπιση.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark

Απόρρητο