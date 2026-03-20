Το φερόμενο ως νέο μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ απλά ενισχύει τις αμφιβολίες σχετικά με το ποιος κυβερνά το Ιράν

Ένα κενό που μεγαλώνει. Για δεύτερη φορά από την ανάληψη της εξουσίας, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, φέρεται να έστειλε ένα νέο μήνυμα χωρίς την απαραίτητη επιβεβαίωση: «Είμαι ζωντανός και καλά».

Όπως σημειώνει ο ανταποκριτής του CNN στη Βηρυτό, Nick Paton Walsh, το μήνυμα της Παρασκευής για το νέο έτος δεν περιείχε πάλι ούτε ηχητικό ούτε βίντεο του ηγέτη, ούτε καν μια νέα φωτογραφία του. Ακόμη και μετά τον θάνατο του επικεφαλής της ασφάλειάς του, Αλί Λαριτζάνι, και τη δήλωση του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι δεν γνωρίζει ποιος κυβερνάει το Ιράν.

Πλέον δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η απουσία του για λόγους ασφαλείας: Είναι προφανές ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την φυσική κατάσταση ή το επίπεδο συνείδησης του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, το οποίο δεν του επιτρέπει να διαλύσει τις αμφιβολίες. Το γεγονός αυτό ενισχύει τους φόβους ότι υπάρχει κενό στην ηγεσία της Τεχεράνης και ότι οι σκληροπυρηνικοί κάνουν ό,τι μπορούν για να προκαλέσουν ζημιά και να αποδείξουν τις ηγετικές τους ικανότητες εν μέσω αυτού του κενού.

«Το μήνυμά του περιείχε, ωστόσο, και ορισμένα στοιχεία νέας πολιτικής γραμμής. Ο Χαμενεΐ υποστήριξε ότι οι επιθέσεις στην Τουρκία και το Ομάν δεν προήλθαν από το Ιράν αλλά από το Ισραή, σε μια προσπάθεια να αποκατασταθεί η εικόνα, μέσω της κλασσικής θεωρίας περί «επιχειρήσεων ψευδούς σημαίας».

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σχυρίστηκε ότι περιπλανήθηκε ανώνυμα στους δρόμους του Ιράν με ταξί, ακούγοντας παράπονα για την οικονομία (την οποία διαχειρίστηκε ο πατέρας του), συμφωνώντας σε μεγάλο βαθμό μαζί τους. Ζήτησε από τα μέσα ενημέρωσης να παρακολουθούν στενά την κριτική και εξήρε το γεγονός ότι το Ιράν απέκρουσε το «πραξικόπημα» – δηλαδή τις διαδηλώσεις – του Ιανουαρίου.

Τελικά, όμως, δεν υπήρχε κανένα μήνυμα που θα μπορούσε να μεταφέρει και που να αποσπάσει την προσοχή από το προφανές ερώτημα: Εχει τις αισθήσεις του και τον έλεγχο; Και αν όχι, ποιος τον έχει;

