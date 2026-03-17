Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρχίσει να λαμβάνει υπόψη την απρόβλεπτη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών, έναν χρόνο μετά την επιστροφή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, δήλωσε την Τρίτη η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλας σε συνέντευξή της στο Reuters.

«Βεβαίως, είμαστε σύμμαχοι με την Αμερική, αλλά δεν κατανοούμε τις κινήσεις της το τελευταίο διάστημα», πρόσθεσε η Κάλας.

«Νομίζω ότι, μετά από αυτόν τον έναν χρόνο, είναι αρκετά σαφές πως η λέξη που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι η απροβλεψιμότητα. Άρα τώρα είμαστε πιο ήρεμοι, επειδή περιμένουμε ότι τα απρόβλεπτα πράγματα θα συμβαίνουν συνεχώς, και το αντιμετωπίζουμε όπως είναι, βάζουμε πάγο στο κεφάλι μας, παραμένουμε ήρεμοι και συγκεντρωμένοι», πρόσθεσε.

Όσον αφορά το Στενό του Ορμούζ, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας δήλωσε ότι πρέπει να βρεθούν διπλωματικοί τρόποι ώστε να παραμείνει ανοιχτό, στον απόηχο της έκκλησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τους συμμάχους των ΗΠΑ να στείλουν πολεμικά πλοία ώστε να διασφαλιστεί η διέλευση εν μέσω του πολέμου στο Ιράν.

«Κανείς δεν είναι έτοιμος να θέσει τους ανθρώπους του σε κίνδυνο στο Στενό του Ορμούζ. Πρέπει να βρούμε διπλωματικούς τρόπους για να παραμείνει αυτό ανοικτό, ώστε να μη βρεθούμε αντιμέτωποι και με επισιτιστική κρίση, κρίση στα λιπάσματα, αλλά και ενεργειακή κρίση», δήλωσε η Κάλας κατά τη συνέντευξή της στο Reuters.

Καμία πρόθεση για συμφωνία με τη Ρωσία στην ενέργεια

Παράλληλα, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίες απέρριψε το ενδεχόμενο σύναψης συμφωνιών με τη Ρωσία στον τομέα της ενέργειας εν μέσω της εκτόξευσης των τιμών που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Όπως τόνισε δεν υπάρχει διάθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συναφθούν συμφωνίες με τη Ρωσία, ούτε καν παρασκηνιακά.

«Έχω βρεθεί πίσω από αυτές τις κλειστές πόρτες και δεν βλέπω τέτοια διάθεση. Και όταν μιλάμε για τη Ρωσία, φυσικά, το σημαντικότερο είναι πρώτα να συμφωνήσουμε για ποιο θέμα θέλουμε να της μιλήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κάγια Κάλας.

«Γιατί, αν απλώς επιστρέψουμε στο “business as usual”, θα έχουμε περισσότερες τέτοιες εξελίξεις, περισσότερους πολέμους. Το έχουμε ξαναδεί αυτό. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μη δώσουμε στη Ρωσία αυτό που θέλει, γιατί η όρεξή της μόνο θα μεγαλώνει», πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

