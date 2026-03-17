«Ένα μήνυμα από τον Δρ. Αλί Λαριτζανί, Γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, θα δημοσιευτεί σε λίγα λεπτά» αναφέρει το κανάλι του Αλί Λαριτζανί στο Telegram, ωστόσο ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς ανακοίνωσε ότι είναι νεκρός.

Ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, φάνηκε να επιβεβαιώνει νωρίτερα την Τρίτη το πλήγμα με στόχο το «νο 2» του ιρανικού καθεστώτος.



Κατά τη διάρκεια μιας αξιολόγησης το πρωί, ο Ζαμίρ διεμήνυσε ότι «καταγράφηκαν επίσης σημαντικά προληπτικά επιτεύγματα εξάλειψης κατά τη διάρκεια της νύχτας, με δυνατότητα να επηρεάσουν τα επιτεύγματα της εκστρατείας και τις αποστολές των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων» - σε μια προφανή αναφορά στην επίθεση που στόχευε τον Λαριτζανί.



«Αυτό έρχεται να προστεθεί στις εξολοθρεύσεις που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες στο Ιράν εναντίον εξωτερικών στοιχείων, που συνδέονται επίσης με την παλαιστινιακή ‘’αρένα’’ », τόνισε ο Ζαμίρ, αναφερόμενος στους αξιωματούχους της Ισλαμικής Τζιχάντ.



Σημείωσε ότι οι «ανώτεροι πράκτορες που εμπλέκονται σε τρομοκρατική δραστηριότητα από τη Γάζα και από την Ιουδαία και τη Σαμάρεια (Δυτική Όχθη)» κρύβονταν σε ένα ασφαλές σπίτι στην Τεχεράνη όταν δέχτηκαν το χτύπημα.

Στα πλήγματα της νύχτας σκοτώθηκε ο επικεφαλής της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ, Γκολαρεμζά Σολεϊμανί, όπως ανακοίνωσαν επίσημα οι IDF.

