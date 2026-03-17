Η στρατιωτική συνοδεία των πλοίων για τον διάπλου του Στενού του Ορμούζ δεν μπορεί να «εγγυηθεί κατά 100%» την ασφαλή διέλευσή τους από τη θαλάσσια οδό, δήλωσε ο επικεφαλής του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), όπως αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times την Τρίτη.

Η στρατιωτική συνδρομή «δεν αποτελεί μακροπρόθεσμη ή βιώσιμη λύση» για το άνοιγμα του Στενού, πρόσθεσε ο Αρσένιο Ντομίνγκες στους FT.

Το κρίσιμο στενό του Ορμούζ, μέσω του οποίου διακινείται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, παραμένει σε μεγάλο βαθμό κλειστό, προκαλώντας αύξηση των τιμών της ενέργειας και ανησυχίες για άνοδο του πληθωρισμού.

Το κλείσιμο αναγκάζει επίσης σε μια ταχεία και δαπανηρή αναθεώρηση της εφοδιαστικής αλυσίδας για τη διατήρηση της ροής των βασικών εισαγωγών, με τις εταιρείες logistics να αγωνίζονται να ξεπεράσουν τα προβλήματα που δημιουργούνται από την αλλαγή των προορισμών των πλοίων, τη μεταφορά εμπορευμάτων μέσω ξηράς και την αποφυγή της αλλοίωσης των ευπαθών προϊόντων.

«Είμαστε παράπλευρες απώλειες μιας σύγκρουσης, όταν οι βαθύτερες αιτίες δεν έχουν καμία σχέση με τη ναυτιλία», δήλωσε ο Ντομίνγκες, προσθέτοντας ότι ο ΙΜΟ έχει σοβαρές ανησυχίες για τα πλοία που έχουν κολλήσει στον Κόλπο, τα πληρώματα των οποίων έχουν σχεδόν εξαντλήσει τα τρόφιμα και τις προμήθειες τους.

Το Συμβούλιο του IMO θα συνεδριάσει εκτάκτως την Τετάρτη και την Πέμπτη στην έδρα του στο Λονδίνο, προκειμένου να εξετάσει τις επιπτώσεις στη ναυτιλία και τους ναυτικούς ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ο Ντομίνγκες κάλεσε τους διαχειριστές πλοίων «να μην πλέουν και να μην θέτουν σε κίνδυνο τους ναυτικούς και τα πλοία», σύμφωνα με το δημοσίευμα των FT.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), κατηγόρησε ορισμένους δυτικούς συμμάχους για αχαριστία, αφού αρκετές χώρες απέρριψαν το αίτημά του να στείλουν πολεμικά πλοία για να συνοδεύσουν τα πετρελαιοφόρα μέσω του στενού του Ορμούζ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.