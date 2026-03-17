Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη προστατεύει τις εγκαταστάσεις της από εισερχόμενα βλήματα με ένα πυροβόλο Gatling, το οποίο φωτίζει τον νυχτερινό ουρανό με ριπές ιχνηθετών, σημειώνει το CNN.

Το βασικό στοιχείο του συστήματος C-RAM (Counter-Rocket, Artillery, Mortar) είναι ένα πυροβόλο Gatling διαμετρήματος 20 χιλιοστών, ικανό να εκτοξεύει 4.500 βολές το λεπτό.

Footage shows the Counter-Rocket, Artillery, and Mortar (C-RAM) system defending the US Embassy in Baghdad as it engages a drone originating from Iranian-linked forces pic.twitter.com/BglqjXtMqE — Vanguard Intel Group (@vanguardintel) March 16, 2026

Συνοδεύεται από ραντάρ, αισθητήρες και μονάδες επικοινωνίας και είναι τοποθετημένο σε ρυμουλκούμενη πλατφόρμα 35 τόνων, επιτρέποντας τη γρήγορη εντόπιση και καταστροφή εισερχόμενων στόχων, σύμφωνα με έκθεση της Missile Defense Advocacy Alliance (MDAA).

Το σύστημα αποτελεί εξέλιξη του ναυτικού συστήματος Phalanx Close-in Weapons System του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, το οποίο θεωρείται η τελευταία γραμμή άμυνας για τα πολεμικά πλοία απέναντι σε εισερχόμενους πυραύλους cruise.

Το σύστημα είχε βρεθεί στην επικαιρότητα το 2024, όταν το αντιτορπιλικό Gravely το χρησιμοποίησε για να καταρρίψει πύραυλο των Χούθι που είχε πλησιάσει σε απόσταση μικρότερη του ενός μιλίου από το πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το C-RAM έχει χρησιμοποιηθεί επιγείως χιλιάδες φορές για την προστασία βάσεων των ΗΠΑ στο Ιράκ και το Αφγανιστάν από την πρώτη ανάπτυξή του στο Ιράκ το 2004, σύμφωνα με την MDAA.

Πηγή: skai.gr

