Πρόεδρος ιρανικού κοινοβουλίου: Δεν διαφαίνεται τέλος στην κρίση του στενού του Ορμούζ

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι βόμβες και τα μαχητικά των Ηνωμένων Πολιτειών δεν μπορούν να καταστρέψουν τις εγκαταστάσεις όπλων του Ιράν και υπαινίχθηκε ότι δεν διαφαίνεται τέλος στην κρίση του στενού του Ορμούζ.

Σε μια εκτενή τηλεοπτική συνέντευξη, ο Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι η θαλάσσια οδός, ζωτικής σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου, παραμένει υπό απειλή λόγω της αμερικανικής και ισραηλινής «παρουσίας» στην περιοχή του Κόλπου, σημειώνει το CNN.

Οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν έχουν αποτελέσει στόχο έντονων επιθέσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ από την αρχή του πολέμου, αλλά ο Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι το Ιράν έχει αντλήσει διδάγματα από τον 12ήμερο πόλεμο του περασμένου έτους και έχει τροποποιήσει τα συστήματά του καθώς και τον σχεδιασμό των εκτοξεύσεων πυραύλων και drones.

Επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα παραδοθεί ποτέ, ούτε θα υποκύψει στη βία. Όταν τελικά τελειώσει ο πόλεμος, είπε ότι «το πρόσωπο και η τάξη της Μέσης Ανατολής θα αλλάξουν, αλλά τίποτα από όσα θέλει η Αμερική δεν θα συμβεί», προσθέτοντας ότι οι ισλαμικές χώρες της περιοχής θα καθιερώσουν τη δική τους «τάξη και τοπική ασφάλεια».

Ο «μοναδικός στόχος» που πέτυχαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ήταν η δολοφονία του πρώην Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε ο Γκαλιμπάφ. «Αλλά το σύστημα δεν ανατράπηκε και ο νεαρός Χαμενεΐ ήρθε να τον αντικαταστήσει», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

