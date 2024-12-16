Κάλας: Η ΕΕ στέλνει διπλωμάτη της στη Δαμασκό για να έχει επαφές με τους ηγέτες της Συρίας

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι έδωσε εντολή στον κορυφαίο διπλωμάτη του μπλοκ για τη Συρία να μεταβεί στη Δαμασκό και να έρθει σε επαφή με τη νέα κυβέρνηση της χώρας.



Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την άφιξή της σε μια συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες, η Κάλας τόνισε ότι ο διπλωμάτης θα μεταβεί στη συριακή πρωτεύουσα τη Δευτέρα.

Η Ευρωπαία αξιωματούχος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αφαίρεσης των ομάδων των ανταρτών από τη λίστα της ΕΕ για την τρομοκρατία. «Θα παρακολουθούμε στενά τι κάνουν οι ηγέτες της Συρίας, ενώ θα συζητάμε τα επόμενα βήματα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

