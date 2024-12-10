Η μετάβαση που είναι σε εξέλιξη στη Συρία μετά την πτώση του Μπασάρ αλ-Άσαντ προαναγγέλλεται δύσκολη και η χώρα δεν θα πρέπει να επαναλάβει τα "τρομακτικά σενάρια" του Ιράκ, της Λιβύης και του Αφγανιστάν, προειδοποίησε σήμερα η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

«Είμαστε αντιμέτωποι με ένα ιστορικό γεγονός και πρέπει να συγχαρούμε τον συριακό λαό για την απελευθέρωσή του», δήλωσε η Κάλας κατά τη διάρκεια ακρόασης ενώπιον του Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. «Ωστόσο η μετάβαση αυτή παρουσιάζει επίσης τεράστιες προκλήσεις για τη Συρία και την περιοχή», πρόσθεσε.

«Υπάρχουν νόμιμες ανησυχίες που αφορούν τις βιαιότητες μεταξύ θρησκευτικών ομάδων, την αναβίωση του εξτρεμισμού και το πολιτικό κενό», δήλωσε επίσης. «Πρέπει να αποτρέψουμε να επαναληφθούν τα τρομακτικά σενάρια του Ιράκ, της Λιβύης και του Αφγανιστάν».

Απευθύνοντας έκκληση για την προστασία «όλων των Σύρων, συμπεριλαμβανομένων αυτών των μειονοτήτων», η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας επέμεινε επίσης στην ανάγκη προάσπισης της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας και του σεβασμού «της ανεξαρτησίας της και της κυριαρχίας της».

Η Κάλας εξέφρασε όλη την υποστήριξή της στον Γκέιρ Πέντερσεν, τον απεσταλμένο του ΟΗΕ για τη Συρία.

Ο αξιωματούχος του ΟΗΕ δήλωσε ότι η ριζοσπαστική ισλαμιστική οργάνωση Χάγιαρ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS), επικεφαλής του συνασπισμού των ανταρτών, και οι άλλες ένοπλες ομάδες «έστειλαν θετικό μήνυμα στον συριακό λαό». «Το πιο σημαντικό τεστ» θα είναι η πραγματοποίηση της μετάβασης, προειδοποίησε ωστόσο.

Οι Σύροι ισλαμιστές αντάρτες ανακοίνωσαν σήμερα τον διορισμό ενός ηγετικού στελέχους τους, του Μοχάμαντ αλ-Μπασίρ, για να ηγηθεί της μεταβατικής κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.