Καλά νέα από την Ολλανδία: Αρνητικό το τεστ της αεροσυνοδού για χανταϊό

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή, ότι η αεροσυνοδός της KLM Royal Dutch, η οποία ήρθε σε επαφή με τη γυναίκα που πέθανε από χανταϊό στο Γιοχάνεσμπουργκ ήταν αρνητική στο τεστ για την ασθένεια.

Η αεροσυνοδός είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο του Άμστερνταμ την Πέμπτη με ύποπτα συμπτώματα.

Η εταιρεία KLM ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι μία επιβάτης απομακρύνθηκε από πτήση της εταιρείας στις 25 Απριλίου, που αναχώρησε από το Γιοχάνεσμπουργκ με προορισμό το Άμστερνταμ, λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας της. Αργότερα η επιβάτης πέθανε.

«Λόγω της κατάστασης της υγείας της επιβάτιδος εκείνη τη στιγμή, το πλήρωμα αποφάσισε να μην της επιτρέψει να ταξιδέψει με την πτήση αυτή» διευκρίνισε η αεροπορική εταιρεία. «Αφού η επιβάτιδα αποβιβάστηκε, η πτήση αναχώρησε για την Ολλανδία», πρόσθεσε.

Οι υγειονομικές αρχές της Ολλανδίας «για προληπτικούς λόγους» έχουν αρχίσει να έρχονται σε επαφή με όλους του επιβάτες της εν λόγω πτήσης, σημείωσε η KLM.

Η εν λόγω αεροσυνοδός της KLM είχε έρθει σε επαφή με τη γυναίκα, είχε ήπια συμπτώματα που έμοιαζαν με αυτά του χανταϊού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε στο τεστ, το οποίο βγήκε αρνητικό.

