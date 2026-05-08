Τρεις εκδρομείς που έκαναν πεζοπορία, οι δύο από τους οποίους ξένοι, έχασαν τη ζωή τους ενώ αγνοείται η τύχη δέκα άλλων μετά τη σημερινή έκρηξη του ηφαιστείου Ντουκόνο στο νησί Χαλμαχέρα της Ινδονησίας, στις Μολούκες Νήσους, στο ανατολικό τμήμα του αρχιπελάγους, δήλωσε αξιωματούχος των υπηρεσιών διάσωσης.

«Υπάρχουν τρεις νεκροί, δύο ξένοι και ένας κάτοικος του νησιού Τερνάτε», στην ανατολική Ινδονησία, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Kompas TV ο Έρλιχσον Πασαρίμπου, αρχηγός της αστυνομίας της επαρχίας της Βόρειας Χαλμαχέρα, στις Μολούκες Νήσους.

Άλλοι δέκα άνθρωποι είναι αγνοούμενοι σ' αυτή τη ζώνη, η οποία είχε κλείσει για τους επισκέπτες από τις 17 Απριλίου, όταν οι επιστήμονες είχαν παρατηρήσει αύξηση της ηφαιστειακής δραστηριότητας.

Today, a powerful eruption struck Mount Dukono in North Maluku Province, Indonesia, sending an ash column about 10,000 meters (±11,087 ft above sea level) into the sky amid intense volcanic activity. (May 8, 2026 🇮🇩) pic.twitter.com/yFZfNTgO6F — Weather Monitor (@WeatherMonitors) May 8, 2026

Η έκρηξη, η οποία σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί, συνοδεύθηκε από ένα «βουητό» και από μια στήλη πυκνού καπνού που υψώθηκε περίπου 10 χιλιόμετρα πάνω από την κορυφή του Ντουκόνο, ηφαιστείου που βρίσκεται στην επαρχία των Βόρειων Μολούκων, δήλωσε η Λάνα Σάρια, υπεύθυνη της Εθνικής Γεωλογικής Υπηρεσίας της Ινδονησίας.

«Οι στάχτες κατευθύνονται προς βορρά, οι κατοικημένες περιοχές και η πόλη Τομπέλο πρέπει να είναι σε επιφυλακή για βροχές ηφαιστειακής τέφρας», υπογράμμισε σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Ο ηφαιστειακός καπνός μπορεί να είναι επικίνδυνος για τη δημόσια υγεία, πρόσθεσε η Λάνα Σάρια, και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις υπηρεσίες μεταφορών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

