Οι υγειονομικές αρχές σε διάφορες χώρες προσπαθούν να εντοπίσουν και να περιορίσουν μια ενδεχόμενη επιδημία του χανταϊού, αφού ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι έχουν επιβεβαιωθεί πέντε κρούσματα μεταξύ των ατόμων που επέβαιναν το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.

Τρία άτομα –ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκοος– έχουν πεθάνει από τότε που το πλοίο απέπλευσε από την Αργεντινή τον περασμένο μήνα. Η πρώτη ύποπτη περίπτωση ήταν ένας 70χρονος Ολλανδός, ο οποίος αρρώστησε ξαφνικά στο πλοίο με πυρετό, πονοκέφαλο, πόνους στην κοιλιά και διάρροια, όπως δήλωσε το υπουργείο Υγείας της Νότιας Αφρικής στο CNN. Πέθανε εν πλω στις 11 Απριλίου.

Εν τω μεταξύ, συνολικά 146 άτομα από 23 διαφορετικές χώρες –συμπεριλαμβανομένων 17 Αμερικανών– βρίσκονται ακόμη στο πλοίο υπό «αυστηρά προληπτικά μέτρα», όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η εταιρεία εκμετάλλευσης Oceanwide Expeditions.

Ενώ τουλάχιστον 30 επιβάτες αποβιβάστηκαν στο απομακρυσμένο νησί της Αγίας Ελένης στον Νότιο Ατλαντικό στα τέλη Απριλίου και αρκετές κρίσιμες περιπτώσεις μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στην Ευρώπη αυτή την εβδομάδα, οι υπόλοιποι επιβάτες αναμένεται να φτάσουν στις Κανάριες Νήσους της Ισπανίας αυτό το Σαββατοκύριακο, πριν μεταφερθούν αεροπορικώς στις χώρες καταγωγής τους.

Οι ισπανικές αρχές ανέφεραν στην τελευταία ενημέρωσή τους ότι το πλοίο θα φτάσει στην Τενερίφη το μεσημέρι της Κυριακής.

Ο ΠΟΥ ανέφερε την Πέμπτη ότι, ενώ αναμένει να εμφανιστούν περισσότερα κρούσματα, δεν προβλέπει μια μεγάλη επιδημία παρόμοια με αυτή του Covid, και υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για κίνδυνο ευρείας μετάδοσης.

Δεν είναι ακόμη σαφές πώς προέκυψε η επιδημία. Ωστόσο, ο ΠΟΥ εξετάζει την υπόθεση το ζευγάρι των Ολλανδών που πέθανε, να μολύνθηκε εκτός του πλοίου, πιθανώς κατά τη διάρκεια περιήγησης στην Αργεντινή πριν επιβιβαστεί στην κρουαζιέρα.

Οι δύο πρώτοι ασθενείς «ταξίδεψαν στην Αργεντινή, τη Χιλή και την Ουρουγουάη σε ένα ταξίδι παρατήρησης πουλιών που περιελάμβανε επισκέψεις σε τοποθεσίες όπου υπήρχε το είδος αρουραίου που είναι γνωστό ότι μεταφέρει τον ιό.

Πηγή: skai.gr

