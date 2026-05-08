Δεν είμαστε μπροστά σε μια νέα πανδημία, δήλωσε ο καθηγητής και πρόεδρος της Εταιρείας Λοιμώξεων, Νίκος Σύψας μιλώντας στον ΣΚΑΊ, το πρωί της Παρασκευής, για τα κρούσματα χανταϊοϋ.

«Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε έναν παλιό ιό, ο οποίος κάνει μια συρροή κρουσμάτων σε ένα περιβάλλον στη Νότια Αμερική, όπου υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάνει μια συρροή κρουσμάτων και όχι μια πανδημία. Δεν είμαστε μπροστά σε μια νέα πανδημία. Δεν χρειάζεται κανένας πανικός. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να περιοριστεί αυτή η συρροή κρουσμάτων, έτσι ώστε να έχουμε ένα μεγάλο διάστημα χωρίς νέα κρούσματα για να τελειώσει αυτό το επεισόδιο».

Ερωτηθείς αν είναι εύκολο να περιοριστεί η συρροή κρουσμάτων απάντησε πως «ο ιός έχει ήδη διασπαρεί, αλλά το ευτύχημα είναι ότι δεν έχει τόσο μεγάλη ικανότητα να μεταδίδεται, όπως λόγου χάρη έχει ο κορωνοϊός. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας καθησυχάζει. Οι χανταϊοί -γιατί είναι μια οικογένεια ιών, δεν είναι μόνο ένας ιός- είναι γνωστοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν και στην Ελλάδα. Δεν έχει αυτή την ικανότητα να μεταδίδεται τόσο μαζικά, έτσι ώστε να προκαλέσει πανδημία. Όμως μεταδίδεται, και ιδιαίτερα ο χανταϊός της Νοτίου Αμερικής, ο οποίος έχει κάνει αυτή τη συρροή κρουσμάτων στο κρουαζιερόπλοιο. Έχει την ικανότητα δυστυχώς να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο σχετικά πιο εύκολα από ό,τι έχει ο αντίστοιχος χανταϊός, ο οποίος είναι στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη. Και αυτό δημιουργεί συρροή κρουσμάτων».

Σε ερώτηση αν μπορεί να κολλήσει κανείς σε περίπτωση που έρθει σε επαφή με κάποιο φορέα, ακόμα και αν δεν έχει εκδηλώσει συμπτώματα, απάντησε: «Συνήθως η ασθένεια έχει ένα χρόνο 2 με 3 εβδομάδες, που σημαίνει ότι για 2 εβδομάδες κάποιος έχει τον ιό και ενδεχομένως να μπορεί και να τον μεταδώσει. Αλλά να σημειώσω ότι η μετάδοση γίνεται με πολύ στενή επαφή του φορέα με τον λήπτη. Εάν είχαμε επιδημία κορωνοϊού σε εκείνο το κρουαζιερόπλοιο, θα είχε κολλήσει όλο το κρουαζιερόπλοιο. Εδώ έχουμε μόνο 8 κρούσματα εδώ και 12 μήνες. Άρα βλέπετε ότι δύσκολα μεταδίδεται. Δεν χρειάζεται να πάει κάποιος πανικός».

Ο κ. Σύψας σημείωσε πως δεν υπάρχει φάρμακο, ούτε και εμβόλιο. «Απλώς να θυμόμαστε ότι αυτός ο χανταϊός, ο οποίος είναι στη Λατινική Αμερική, έχει μια θνητότητα η οποία φτάνει έως και το 30%». Πρόσθεσε ότι στην Ελλάδα ο γενικός χανταϊός έχει μέχρι 10%. «Είναι πολύ χαμηλότερη η θνητότητά του, αλλά είναι υψηλή, βεβαίως. 1 στους 3 είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Και μπορεί ο ασθενής να καταλήγει στη Μονάδα Ιατρικής Θεραπείας. Αυτοί είναι οι μόνοι που βοήθεια μπορούμε να του δώσουμε».

Εξήγησε ότι είναι διαφορετικός ιός από αυτόν της λεπτοσπείρωσης και πρόσθεσε ότι ο χανταϊός εκκρίνεται από τα απορρίμματα των ποντικιών, δηλαδή ούρα και κόπρανα. «Πηγαίνει στο έδαφος και εκεί μετατρέπεται σε μια σκόνη, την οποία εισπνέουμε. Δηλαδή ουσιαστικά εισπνέουμε μολυσμένη σκόνη από απορρίμματα των ποντικιών»

Σημείωσε ότι υπήρξε μια συρροή κρουσμάτων στην Ήπειρο το 1985 με περίπου 10 κρούσματα, άρα δεν είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε στην Ελλάδα. Ωστόσο, όπως είπε, στην Ελλάδα ο ιός έχει πολύ λιγότερη θνητότητα. «Είναι περίπου μέχρι 10% και έχει και διαφορετική κλινική εικόνα. Ενώ ο ιός της Λατινικής Αμερικής κάνει πνευμονία κατά κύριο λόγο, σε εμάς κάνει αιμορραγική διάθεση».

Όσον αφορά στα συμπτώματα απάντησε: «Το βασικό είναι να θυμάσαι ότι έχεις μια έκθεση στα ποντίκια. Δηλαδή άμα έχεις καθαρίσει ένα υπόγειο χωρίς να φοράς μάσκα ή ξυπόλητος, έχεις εκτεθεί σε ποντίκια. Τότε εκείνο το οποίο έχεις σε πρώτη φάση είναι μια γριπώδη συνδρομή, έχεις πυρετό, πονάει το κεφάλι σου, πονάνε τα κόκαλά σου. Τώρα σε δεύτερο χρόνο, αν προχωρήσει ο ιός, τότε αρχίζεις και βγάζεις στην Ελλάδα τουλάχιστον μελανιές, έχεις αιματουρία, και βεβαίως δεν αισθάνεσαι καθόλου καλά και είσαι πολύ άρρωστος».

Ευτυχώς, συμπλήρωσε, η πλειοψηφία των ασθενών έχει μόνο αυτή τη γριπώδη συνδρομή, η οποία αποδράμει και μπορεί να μην το καταλάβει. Αυτή όμως η άτυχη μειοψηφία του 10% θα έχει αυτό το βαρύ σύνδρομο με την αιμορραγική διάθεση και τη νεφροπάθεια που θα τον οδηγήσει στο νοσοκομείο.

Ο καθηγητής ανέφερε ότι για να σταματήσει η μετάδοση του ιού θα πρέπει τα επιβεβαιωμένα και τα ύποπτα κρούσματα να απομονωθούν. «Πρέπει να περάσει ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών χωρίς κανένα νέο κρούσμα για να κηρύξουμε ότι έχει λήξει αυτή η συρροή κρουσμάτων. Επομένως, καταλαβαίνετε, έχουμε ακόμα μπροστά μας μερικές εβδομάδες μέχρι να φτάσουμε στο σημείο αυτό».

Καταλήγοντας ο κ. Σύψας συνέστησε χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους όπως αεροπλάνα και πλοία.

Πηγή: skai.gr

