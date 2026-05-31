Η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ιβέτ Κούπερ θα ταξιδέψει σε Κίνα και Ινδία την προσεχή εβδομάδα, καθώς το Λονδίνο επιδιώκει να ενισχύσει τους δεσμούς του με το Πεκίνο και το Νέο Δελχί.

Την Τρίτη, η Κούπερ θα έχει συνομιλίες στο Πεκίνο με τον αντιπρόεδρο της Κίνας Χαν Τσενγκ και τον επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας Γουάνγκ Γι, προτού επισκεφθεί τη Σεντσέν (νότια), σημαντικό τεχνολογικό κόμβο κοντά στο Χονγκ Κονγκ.

Ακολούθως θα ταξιδέψει στο Δελχί όπου θα συναντηθεί την Πέμπτη με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας Σουμπραμανιάμ Τζαϊσάνκαρ, επιχειρηματίες και ακαδημαϊκούς.

Οι συνομιλίες της με αξιωματούχους των δύο χωρών αναμένεται να επικεντρωθούν στη διαχείριση κρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των πολέμων σε Ιράν και Ουκρανία, καθώς και της επιδημίας Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Η Κούπερ θα ταξιδέψει στην Κίνα πέντε μήνες μετά την επίσκεψη του βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, καθώς το Λονδίνο επεδίωξε να αναθερμάνει τις σχέσεις του με το Πεκίνο ύστερα από χρόνια. Την επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας θα συνοδεύσουν κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης, καθώς και ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας Τζόναθαν Πάουελ.

Ο πρωθυπουργός Στάρμερ είχε επίσης ταξιδέψει στην Ινδία τον περασμένο Οκτώβριο, για συνομιλίες με τον ομόλογό του Ναρέντρα Μόντι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

