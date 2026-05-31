Οι ισραηλινές δυνάμεις κατέλαβαν το στρατηγικής σημασίας μεσαιωνικό Κάστρο Μποφόρ στον νότιο Λίβανο, στο πλαίσιο της διεύρυνσης της χερσαίας επιχείρησης κατά της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Στρατός.

Σύμφωνα με τον IDF, τις τελευταίες ημέρες ξεκίνησε χερσαία επιχείρηση στην περιοχή της κορυφογραμμής Μποφόρ και της κοιλάδας Ουάντι Σαλούκι, με στόχο την καταστροφή υποδομών της Χεζμπολάχ και την εξουδετέρωση μαχητών της οργάνωσης. Όπως αναφέρεται, η επιχείρηση αποσκοπεί στην ενίσχυση του επιχειρησιακού ελέγχου στο νότιο Λίβανο, στην απομάκρυνση της άμεσης απειλής για τις ισραηλινές κοινότητες της Άνω Γαλιλαίας και της Μετούλα, καθώς και στην επέκταση της προωθημένης αμυντικής γραμμής.

Οι ισραηλινοί στρατιώτες διέσχισαν το χαρακτηριστικό σημείο κάμψης του ποταμού Λιτάνι, απέναντι από τη Μετούλα, και προχώρησαν προς το κάστρο, το οποίο δεσπόζει πάνω από την περιοχή της Άνω Γαλιλαίας στο βόρειο Ισραήλ και την περιοχή Ναμπατίγια στον νότιο Λίβανο.

Ο στρατός ανέφερε επίσης ότι επέκτεινε τις αεροπορικές και πυραυλικές επιθέσεις σε περιοχές βόρεια του ποταμού Λιτάνι, ενώ η επιχείρηση συνεχίζεται και σε πρόσθετες περιοχές.

Η περιοχή του Μποφόρ και του Ουάντι Σαλούκι φιλοξενεί, σύμφωνα με τον IDF, σημαντικές υποδομές της Χεζμπολάχ που δημιουργήθηκαν με ιρανική υποστήριξη. Από τις εγκαταστάσεις αυτές, η οργάνωση φέρεται να συντόνιζε τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις και να πραγματοποιούσε επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει επίσης ότι από την περιοχή έχουν εκτοξευθεί εκατοντάδες ρουκέτες εναντίον ισραηλινών στόχων και στρατευμάτων που επιχειρούν στο νότιο Λίβανο. «Ο IDF επιχειρεί κοντά στη Ναμπατίγια, ένα σημαντικό προπύργιο της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, και είναι προετοιμασμένος να επεκτείνει την επίθεση εφόσον απαιτηθεί», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πριν από την έναρξη της χερσαίας επιχείρησης, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε, σύμφωνα με τον στρατό, εκτεταμένα πλήγματα κατά υποδομών της Χεζμπολάχ στην περιοχή. Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκαν πυρά πυροβολικού και αρμάτων μάχης.

Ο IDF προσθέτει ότι έπληξε στρατηγικά υψώματα, εντόπισε και εξουδετέρωσε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Λιτάνι και πραγματοποίησε μηχανικές εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για τη διεξαγωγή της επιθετικής επιχείρησης.

Πηγή: skai.gr

