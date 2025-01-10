Λογαριασμός
Σκάνδαλο λίγο πριν την ανακοίνωση των υποψηφίων για τη Eurovision από την ΕΡΤ – Τι καταγγέλλει ο Θ. Ρακιντζής 

Ο γνωστός μουσικός παρουσιαστής αναφέρει ότι δύο από τα μέλη της κριτικής επιτροπής έχουν επαγγελματικές σχέσεις με κάποιους από τους υποψήφιους

Eurovision

Λίγο πριν την ανακοίνωση των 12 ελληνικών τραγουδιών που θα πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2025 από την ΕΡΤ, στις 30 Ιανουαρίου, o Θοδωρής Ρακιτζής καταγγέλλει σκάνδαλο στην επιτροπή.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός μουσικός παρουσιαστής αναφέρει ότι δύο από τα μέλη της κριτικής επιτροπής , ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και η Στεφανία Λυμπερακάκη, έχουν επαγγελματικές σχέσεις με κάποιους από τους υποψήφιους που φαίνεται να προκρίνονται.

Ο Θοδωρής Ρακιντζής είπε ότι η ΕΡΤ έστειλε του υποψήφιους Arcade με την Στεφανία Λυμπερακάκη και αυτό είναι αιτία για να κάνουν όλοι ένστασης .  

Επίσης, καταγγέλει ότι η Σαλίνα Γαβαλά (;) αποκάλυψε τον τίτλο του τραγουδιού της σε τηλεοπτική εκπομπή, κάτι που απαγορεύεται να διαρεύσει. 

