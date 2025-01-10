Λίγο πριν την ανακοίνωση των 12 ελληνικών τραγουδιών που θα πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2025 από την ΕΡΤ, στις 30 Ιανουαρίου, o Θοδωρής Ρακιτζής καταγγέλλει σκάνδαλο στην επιτροπή.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός μουσικός παρουσιαστής αναφέρει ότι δύο από τα μέλη της κριτικής επιτροπής , ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και η Στεφανία Λυμπερακάκη, έχουν επαγγελματικές σχέσεις με κάποιους από τους υποψήφιους που φαίνεται να προκρίνονται.

Ο Θοδωρής Ρακιντζής είπε ότι η ΕΡΤ έστειλε του υποψήφιους Arcade με την Στεφανία Λυμπερακάκη και αυτό είναι αιτία για να κάνουν όλοι ένστασης .

Επίσης, καταγγέλει ότι η Σαλίνα Γαβαλά (;) αποκάλυψε τον τίτλο του τραγουδιού της σε τηλεοπτική εκπομπή, κάτι που απαγορεύεται να διαρεύσει.

