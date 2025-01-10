Eurovision 2025: Τα 12 τραγούδια του Εθνικού Τελικού

Ανακοινώθηκαν από την ΕΡΤ οι 12 καλλιτέχνες οι οποίοι θα συμμετάσχουν στον ελληνικό τελικό για τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2025, που θα γίνει στη Βασιλεία της Ελβετίας, μετά την περσινή νίκη του Νέμο.

Ο ελληνικός Τελικός θα λάβει χώρα την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου στο Christmas Theater στο Γαλάτσι.

Τα 12 τραγούδια και οι ερμηνευτές τους

«Lost My Way» – Andy Nicolas

«Sirens» – Barbz

«Vale» – Evangelia

«Unhurt me» – Ναυσικά Γαβριλάκη

«Odyssey» – Dinamiss

«Free Love» – Θάνος Λάμπρου

«Elevator» – Rikki

«Παράδεισος» – Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, Κώστας Καραφώτης

«High Road» – Τζωρτζίνα Καλαϊτζόγλου και Γιάννης Βλασσερός

«Play it!» – Xannova Xan

«Αστερομάτα» – Klavdia

«Γη Μου» – Κώστας Αγέρης

Η ανακοίνωση έγινε στην εκπομπή της ΕΡΤ1 «Πρωίαν σε είδον» με τους Τζένη Μελιτά και Φώτη Σεργουλόπουλο ενώ χθες το βράδυ, ο γνωστός μουσικός παρουσιαστής Θοδωρής Ρακιντζής κατήγγειλε σκάνδαλο στην επιτροπή.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι δύο από τα μέλη της κριτικής επιτροπής, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και η Στεφανία Λυμπερακάκη, έχουν επαγγελματικές σχέσεις με κάποιους από τους υποψήφιους (Arcade και Σαλίνα Γαβαλά), που τελικά όμως δεν προκρίθηκαν.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τo τραγούδι με τίτλο «Θα μάθω να αγαπώ» με ερμηνευτές τη Σαλίνα Γαβαλά και τον Tsiak, με συνθέτη τον Μπάμπη Στόκα και στιχουργούς τους Μπάμπη Στόκα και Παναγιώτη Τσιακαλάκη (Tsiak) αποκλείστηκε από τον Εθνικό Τελικό, καθώς παρά τους Όρους και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στη Διαδικασία Επιλογής, ο τίτλος του τραγουδιού δημοσιοποιήθηκε (γνωστοποιήθηκε στο κοινό) από την ερμηνεύτρια.

Αντικαταστάθηκε από το πρώτο στη λίστα των εφεδρικών, τραγούδι. Πρόκειται για το τραγούδι με τίτλο «Unhurt me», με ερμηνεύτρια τη Ναυσικά Γαβριλάκη και συνθέτες και στιχουργούς τους Δημήτρη Κουμπή και Ναυσικά Γαβριλάκη.

Ο 69ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα διεξαχθεί στη Βασιλεία της Ελβετίας, από 13 έως 17 Μαΐου 2025.

Πηγή: skai.gr

