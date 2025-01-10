Απελπιστική παραμένει η κατάσταση στο Λος Άντζελες που πλήττεται από τις χειρότερες πυρκαγιές της ιστορίας της. Περιοχές έχουν εκκενωθεί, χιλιάδες σπίτια έχουν καταστραφεί, τα σχολεία είναι κλειστά, ενώ εκτός από τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, οι Αρχές έρχονται αντιμέτωπες με τις λεηλασίες που παρατηρούνται στις πλούσιες περιοχές.

Τουλάχιστον 400.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολή για εκκένωση ή να είναι σε ετοιμότητα για εκκένωση, σύμφωνα με το CNN, ενώ υπολογίζεται πως οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει περίπου 117 τετραγωνικά χιλιόμετρα - περίπου όσο το μέγεθος του Σαν Φρανσίσκο.

Δείτε εικόνες καταστροφής:

Προηγούμενο Επόμενο

Κλειστά σχολεία - Συλλήψεις για λεηλασίες και απαγόρευση κυκλοφορίας

Η πυρκαγιά στο Palisades είναι ήδη η πιο καταστροφική στην ιστορία του Λος Άντζελες. Όλα τα σχολεία της σχολικής περιφέρειας του Λος Άντζελες, της δεύτερης μεγαλύτερης της χώρας, είναι κλειστά την Παρασκευή εξαιτίας του πυκνού καπνού που πλανάται πάνω από την πόλη και της στάχτης που πέφτει βροχή.

Τα μαθήματα δεν θα ξεκινήσουν μέχρι να βελτιωθούν οι συνθήκες, δήλωσαν αξιωματούχοι. Στα πανεπιστήμια αντίστοιχα, τα μαθήματα γίνονται εξ αποστάσεως.

Παράλληλα, έχουν γίνει τουλάχιστον 20 συλλήψεις για λεηλασίες και οι Αρχές κήρυξαν απαγόρευση της κυκλοφορίας εξαιτίας της ανομίας, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει σε όλες τις περιοχές της κομητείας του Λος Άντζελες που τελούν υπό εντολή εκκένωσης από τις 6 μ.μ. έως τις 6 π.μ. Το μέτρο θα διαρκέσει έως ότου οι αξιωματούχοι της κομητείας άρουν τη διαταγή.

Συγκεκριμένα, απαγορεύει την είσοδο σε δημόσιους χώρους στις ζώνες εκκένωσης, εκτός από εκείνους που εργάζονται για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς ή αναζητούν ιατρική περίθαλψη. Όποιος συλληφθεί να παραβιάζει την απαγόρευση κυκλοφορίας μπορεί να αντιμετωπίσει πρόστιμο έως και 1.000 δολάρια ή ποινή φυλάκισης έως και έξι μήνες.

Για τον λόγο αυτό έχουν αναπτυχτεί και στρατεύματα της Εθνοφρουράς.

Δείτε live εικόνα:

10 νεκροί – Ανάμεσά τους και άνθρωποι με ειδικές ανάγκες

Την ίδια ώρα, οι νεκροί παραμένουν επίσημα στους 10. Σύμφωνα με το CNN, μεταξύ των θυμάτων είναι ευάλωτοι κάτοικοι, όπως για παράδειγμα ένας άνθρωπος με ειδικές ανάγκες και ο γιος του.

Ο 67χρονος Άντονι Μίτσελ, ένας συνταξιούχος πωλητής που είχε ακρωτηριασμένα άκρα και ήταν καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο ζούσε με τον γιο του Τζάστιν, ο οποίος ήταν γύρω στα 20 και είχε εγκεφαλική παράλυση. Οι αρχές ενημέρωσαν την οικογένειά του ότι ο Μίτσελ βρέθηκε δίπλα στο κρεβάτι του γιου του. Ακόμη ένα θύμα έχει ταυτοποιηθεί. Πρόκειται για έναν 83χρονο, από την Altadena,

Ο άνεμος τροφοδοτεί τις πυρκαγιές - Δύσκολες οι καιρικές συνθήκες

Η μάχη με τις φλόγες είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι πυροσβέστες αναμένουν περισσότερους ανέμους και ξηρές συνθήκες μέχρι και την επόμενη εβδομάδα, που δυσχεραίνουν περισσότερο τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Παράλληλα, οκτώ στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη C-130 έχουν σταλεί για να υποστηρίξουν τις προσπάθειες πυρόσβεσης. Η Εθνική Φρουρά της Καλιφόρνια θα αναπτυχθεί επίσης για να βοηθήσει στο έργο της επιβολής του νόμου.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως ένα εναέριο πυροσβεστικό αεροσκάφος σκάφος συγκρούστηκε με ένα drone που πετούσε σε περιορισμένο εναέριο χώρο πάνω από τη φωτιά Palisades. Η καταστροφική σύγκρουση προκάλεσε την προσωρινή καθήλωση όλων των αεροσκαφών.

Την ίδια ώρα, πολλοί από τους πυροσβέστες που δίνουν απίστευτο αγώνα με το χρόνο εργάζονται ασταμάτητα και μεταφέρουν έως και 100 κιλά εξοπλισμού, δήλωσε εκπρόσωπος του συνδικάτου στο CNN. Ο ίδιος σημειώνει πως είναι εξαιρετικά δύσκολο για την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες να δώσει μάχη με τις ιστορικές πυρκαγιές, ενώ ήδη αντιμετωπίζει ελλείψεις σε προσωπικό και πόρους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.