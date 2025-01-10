«Όπου Υπάρχει Ελλάδα»: Ζωντανά από τη Θάσο - Σήμερα στις 14.45 στον ΣΚΑΪ (Δείτε το trailer)

Με τη Θάσο, το «σμαράγδι του Αιγαίου», συνδεόμαστε ζωντανά, σήμερα στις 14.45. Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής επισκέπτονται το καταπράσινο νησί με τα γραφικά χωριά και τους φιλόξενους κατοίκους.

Ακούμε την αγωνία των κατοίκων για την υποστελέχωση του τομέα υγείας και μαθαίνουμε συγκινητικές ανθρώπινες ιστορίες. Περπατάμε στα σοκάκια των χωριών, παίζουμε ποδόσφαιρο με τις γυναικείες ομάδες του νησιού και παρακολουθούμε την τοπική θεατρική ομάδα να στέλνει ένα δυνατό μήνυμα αφύπνισης μέσα από την παράστασή της. Νιώθουμε την τέχνη σε κάθε γωνιά του νησιού και παίρνουμε μυρωδιές και γεύσεις σε ένα αυθόρμητο γλέντι στην ύπαιθρο.

Δείτε το trailer:

«ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΑΔΑ»

Με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή

Καθημερινά στις 14.45, στον ΣΚΑΪ

