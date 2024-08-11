Οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών πιστεύουν ότι το Ιράν αποφάσισε να επιτεθεί απευθείας στο Ισραήλ και μπορεί να το κάνει εντός ημερών, δήλωσε ο δημοσιογράφος του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, την Κυριακή, επικαλούμενος δύο πηγές.

Η επίθεση θα γίνει ως αντίποινα για τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη στα τέλη Ιουλίου, πρόσθεσε ο Ραβίντ. Το Ισραήλ δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τη δολοφονία, αλλά ούτε την έχει αρνηθεί.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια πηγή το Ιράν ενδέχεται να πραγματοποιήσει επίθεση στο Ισραήλ ακόμη και πριν από την επερχόμενη σύνοδο κορυφής της Πέμπτης για τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

🚨🚨The updated assessment of the Israeli intelligence community is that Iran has decided to attack Israel directly in retaliation for the assassination of Hamas political leader Ismail Haniyeh & may do within days, even before the August 15 hostage deal talks, per 2 sources — Barak Ravid (@BarakRavid) August 11, 2024

Η εκτίμηση αυτή αντιπροσωπεύει μια μετατόπιση από τις προηγούμενες, οι οποίες υποδήλωναν ότι οι διεθνείς πιέσεις εμπόδιζαν το Ιράν να εξαπολύσει μια άμεση επίθεση κατά του Ισραήλ.

Η πιο πρόσφατη αξιολόγηση των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών, που σχηματίστηκε τις τελευταίες 24 ώρες, δείχνει ότι το Ιράν αποφάσισε να στοχεύσει άμεσα το Ισραήλ.

Διαφωνίες στο Ιράν

Τις τελευταίες ημέρες, πληροφορίες ανέφεραν ότι υπήρχε διαφωνία στο εσωτερικό του Ιράν μεταξύ των Φρουρών της Επανάστασης και του νέου Ιρανού προέδρου και των συμβούλων του.

Η συζήτηση επικεντρώνεται στη φύση και το χρονοδιάγραμμα της απάντησης για τη δολοφονία του Χανίγια. Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν μια πιο σκληρή και ευρεία απάντηση από την επίθεση της 13ης Απριλίου, ενώ ο πρόεδρος Πεζεσκιάν και οι σύμβουλοί του πιστεύουν ότι μια τέτοια σκληρή απάντηση πρέπει να αποφευχθεί

Πηγή: skai.gr

