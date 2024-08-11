Λογαριασμός
Axios: Το Ισραήλ εκτιμά ότι εντός των επόμενων ημερών επίκειται απευθείας χτύπημα του Ιράν

Η επίθεση θα γίνει ως αντίποινα για τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη στα τέλη Ιουλίου

Ιράν_πύραυλοι

Οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών πιστεύουν ότι το Ιράν αποφάσισε να επιτεθεί απευθείας στο Ισραήλ και μπορεί να το κάνει εντός ημερών, δήλωσε ο δημοσιογράφος του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, την Κυριακή, επικαλούμενος δύο πηγές.

Η επίθεση θα γίνει ως αντίποινα για τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη στα τέλη Ιουλίου, πρόσθεσε ο Ραβίντ. Το Ισραήλ δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τη δολοφονία, αλλά ούτε την έχει αρνηθεί.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια πηγή το Ιράν ενδέχεται να πραγματοποιήσει επίθεση στο Ισραήλ ακόμη και πριν από την επερχόμενη σύνοδο κορυφής της Πέμπτης για τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. 

Η εκτίμηση αυτή αντιπροσωπεύει μια μετατόπιση από τις προηγούμενες, οι οποίες υποδήλωναν ότι οι διεθνείς πιέσεις εμπόδιζαν το Ιράν να εξαπολύσει μια άμεση επίθεση κατά του Ισραήλ.

Η πιο πρόσφατη αξιολόγηση των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών, που σχηματίστηκε τις τελευταίες 24 ώρες, δείχνει ότι το Ιράν αποφάσισε να στοχεύσει άμεσα το Ισραήλ.

Διαφωνίες στο Ιράν

Τις τελευταίες ημέρες, πληροφορίες ανέφεραν ότι υπήρχε διαφωνία στο εσωτερικό του Ιράν μεταξύ των Φρουρών της Επανάστασης και του νέου Ιρανού προέδρου και των συμβούλων του.

Η συζήτηση επικεντρώνεται στη φύση και το χρονοδιάγραμμα της απάντησης για τη δολοφονία του Χανίγια. Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν μια πιο σκληρή και ευρεία απάντηση από την επίθεση της 13ης Απριλίου, ενώ ο πρόεδρος Πεζεσκιάν και οι σύμβουλοί του πιστεύουν ότι μια τέτοια σκληρή απάντηση πρέπει να αποφευχθεί

