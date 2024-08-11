Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο, με μια πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολάχ να δηλώνει ότι δύο από τα θύματα ήταν μαχητές του λιβανέζικου φιλοϊρανικού κινήματος.

Σχεδόν καθημερινές ανταλλαγές πυρών σημειώνονται μεταξύ της Χεζμπολάχ και του ισραηλινού στρατού από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο. Η βία επιδεινώθηκε με τη δολοφονία από το Ισραήλ, στις 30 Ιουλίου, του ανώτατου στρατιωτικού διοικητή της λιβανικής οργάνωσης Φουάντ Σουκρ, και του αρχηγού του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη.

«Το πλήγμα του ισραηλινού εχθρού που είχε στόχο την πόλη Ταϊμπέχ σήμερα άφησε πίσω του δύο ανθρώπους νεκρούς», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του. Πρόσθεσε ότι ένα τρίτο άτομο υπέκυψε στα τραύματά του σήμερα, αφού είχε πέσει θύμα ισραηλινής επιδρομής με στόχο τη νότια πόλη Μπέιτ Λιφ «πριν από αρκετές ημέρες».

Μια πηγή που πρόσκεινται στη Χεζμπολάχ τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τα δύο θύματα στην πόλη Ταϊμπέχ, που συνορεύει με το Ισραήλ, ήταν μαχητές του κινήματος.

Το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι «ένα drone εκτόξευσε δύο πυραύλους στην Ταϊμπέχ».

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «έπληξε πολλές στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ» στην περιοχή Ονταϊσέ, κοντά στην Ταϊμπέχ.

Αργότερα, ο στρατός τόνισε σε δεύτερη ανακοίνωση ότι «βομβάρδισε έναν τρομοκρατικό πυρήνα της Χεζμπολάχ στην περιοχή Ταϊμπέχ» και μια άλλη στρατιωτική δομή σε μια άλλη κοντινή περιοχή.

Το βράδυ, η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε τον θάνατο δύο μαχητών της από ισραηλινά πυρά.

Χθες το σιιτικό ένοπλο κίνημα του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε drones φορτωμένα με εκρηκτικά κατά στρατιωτικής βάσης στο βόρειο Ισραήλ σε αντίποινα στη δολοφονία ενός ανώτερου αξιωματούχου της Χαμάς στη Σιδώνα στο νότιο Λίβανο.

Την Παρασκευή, ένας αξιωματούχος της Χαμάς σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Σιδώνα του Λιβάνου. Σύμφωνα με το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων NNA, ο Σάμερ αλ Χατζ σκοτώθηκε όταν ισραηλινό drone έπληξε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε. Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι ο «διοικητής» της, Σάμερ αλ Χατζ σκοτώθηκε. Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι «εξουδετέρωσε» τον Σάμερ αλ Χατζ σε επιδρομή.

