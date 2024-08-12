Εσβησε η πυρκαγιά στο ηλεκτροπαραγωγικό πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια (TASS)

Η κύρια φωτιά στο υπό τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας ηλεκτροπαραγωγικό πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας κατασβέστηκε, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS τις πρώτες πρωινές ώρες, επικαλούμενο τη Rosatom, τη ρωσική δημόσια επιχείρηση πυρηνικής ενέργειας.

Νωρίτερα, η ουκρανική δημόσια επιχείρηση πυρηνικής ενέργειας Energoatom ανέφερε μέσω Telegram ότι πύργος ψύξης και άλλος εξοπλισμός του σταθμού υπέστησαν ζημιές.

Το TASS ανέφερε επίσης, επικαλούμενο τη Rosatom, πως υπέστη ζημιά πύργος ψύξης και, επικαλούμενο αξιωματούχους του υπουργείου αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, πως πλέον το στοιχείο αυτό του συστήματος για να ψύχονται αντιδραστήρες έχει πάψει να λειτουργεί.

Νωρίτερα, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανέφερε πως ενημερώθηκε πως δεν υφίσταται κίνδυνος «για την πυρηνική ασφάλεια» στον σταθμό, τον μεγαλύτερο της Ευρώπης.

