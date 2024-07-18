Αμέσως μόλις ανακοινώθηκε ότι ο σύζυγός της θα είναι υποψήφιος αντιπρόεδρος των ΗΠΑ στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ, οι προβολείς έπεσαν πάνω στην Ούσα Βανς. Σε ηλικία 38 ετών η δικηγόρος αυτή με το εντυπωσιακό βιογραφικό, κόρη Ινδών μεταναστών, ενδέχεται να γίνει η «δεύτερη κυρία» των ΗΠΑ.

Η Ούσα γνώρισε τον Τζ. Ντ. Βανς στο πανεπιστήμιο του Γέιλ, παντρεύτηκαν το 2014 και πλέον έχουν μαζί τρία παιδιά.

Usha Vance is hugely impressive. Mother of three, top litigator, clerked for Supreme Court Chief Justice John Roberts, future Second Lady.



«Η Ούσα με κάνει ξεκάθαρα να επανέρχομαι στη γη και, αν συμπεριφέρομαι με τρόπο λίγο αλαζονικό, αν νιώθω υπερβολικά περήφανος για τον εαυτό μου, χρειάζεται απλώς να θυμηθώ ότι είναι πολύ πιο ταλαντούχα από εμένα», είχε δηλώσει το 2020 ο Τζ. Ντ. Βανς.

«Οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν σε ποιο βαθμό είναι εξαιρετική», πρόσθεσε ο ίδιος, εξαίροντας κυρίως το συνθετικό της πνεύμα και την ικανότητά της να καταβροχθίζει βιβλία.

Εκτός από το Γέιλ η Ούσα Βανς, το πατρικό της οποίας είναι Τσιλουκούρι, είναι διπλωματούχος και του Κέμπριτζ. Έχει εργαστεί στο παρελθόν στο πλευρό δύο συντηρητικών δικαστών του Ανώτατου Δικαστηρίου: αρχικά του Μπρετ Κάβανο, προτού αυτός διοριστεί στο Δικαστήριο, και τώρα στο πλευρό του νυν προέδρου του σώματος Τζον Ρόμπερτς.

Μέχρι την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του συζύγου της για την αντιπροεδρία, η Ούσα εργαζόταν στο δικηγορικό γραφείο Munger, Tolles & Olson. Ωστόσο αμέσως μετά δήλωσε ότι παραιτήθηκε «για να επικεντρωθεί στην οικογένειά της».

Εξάλλου, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η Ούσα Βανς ήταν ψηφοφόρος του Δημοκρατικού κόμματος προτού ενταχθεί στους Ρεπουμπλικάνους.

Η Ούσα μεγάλωσε σε προάστιο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια από μητέρα μικροβιολόγο και πατέρα μηχανικό.

Οι γονείς της είναι πιστοί ινδουιστές και η ίδια «δεν είναι χριστιανή», όπως ανέφερε ο σύζυγός της σε κοινή τους συνέντευξη στο Fox News. Μάλιστα όταν παντρεύτηκαν έκαναν δύο τελετές, μία χριστιανική και μία ινδουιστική. Μια όχι αμελητέα λεπτομέρεια, την ώρα που μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων του Τραμπ δηλώνουν ένθερμοι χριστιανοί.

Κι αν η επιλογή του ζευγαριού προσφέρει αέρα νεότητας και διαφορετικότητας στην προεδρική υποψηφιότητα του Ρεπουμπλικάνου, δεν άργησαν να εμφανιστούν πικρόχολα ή ακόμη και ρατσιστικά σχόλια για την καταγωγή και τη θρησκεία της Ούσα Βανς από προσωπικότητες της άκρας δεξιάς ή απλούς χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ίδιος ο Τζ. Ντ. Βανς δήλωσε ότι στράφηκε στον καθολικισμό πριν μερικά χρόνια και βαπτίστηκε. «Η Ούσα με στήριξε πολύ» σε αυτή τη φάση της ζωής μου, πρόσθεσε.

Πώς μεγαλώνουν τα παιδιά τους; «Υπάρχουν πολλά πράγματα στα οποία απλώς συμφωνούμε», εξήγησε η Ούσα. «Επικοινωνούμε πολύ».

Χαμογελαστή και κρατώντας το χέρι του συζύγου της στο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού κόμματος τη Δευτέρα, η Ούσα δεν φαίνεται να ενθουσιάζεται από την προοπτική να γίνει «δεύτερη κυρία».

«Δεν είμαι σίγουρη ότι μπορεί κανείς να είναι έτοιμος να τον εξετάζουν με το μικροσκόπιο», όπως συμβαίνει με τις συζύγους των αντιπροέδρων, σχολίασε.

«Δεν ανυπομονώ να αλλάξω οτιδήποτε στη ζωή μας (…) αλλά πιστεύω στον Τζ. Ντ. και τον αγαπώ πραγματικά. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει με τη ζωή μας. Είμαστε ανοικτοί», πρόσθεσε.

