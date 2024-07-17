Λογαριασμός
ΗΠΑ: Η Κάμαλα Χάρις συμφώνησε να συμμετάσχει σε ντιμπέιτ με τον Τζ. Ντ. Βανς

Το ντιμπέιτ θα διεξαχθεί είτε στις 23 Ιουλίου είτε στις 12 ή 13 Αυγούστου

Καμάλα Χάρις

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις συμφώνησε να συμμετάσχει σε τηλεμαχία υποψηφίων αντιπροέδρων με τον Τζ.Ντ. Βανς, είτε στις 23 Ιουλίου είτε στις 12 ή 13 Αυγούστου, ανακοίνωσε ένα στέλεχος του προεκλογικού επιτελείου της.

Το ντιμπέιτ μεταξύ των υποψηφίων αντιπροέδρων θα φιλοξενηθεί στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Καμάλα Χάρις Ντόναλντ Τραμπ ντιμπέιτ αντιπρόεδρος
