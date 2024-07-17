Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις συμφώνησε να συμμετάσχει σε τηλεμαχία υποψηφίων αντιπροέδρων με τον Τζ.Ντ. Βανς, είτε στις 23 Ιουλίου είτε στις 12 ή 13 Αυγούστου, ανακοίνωσε ένα στέλεχος του προεκλογικού επιτελείου της.
Το ντιμπέιτ μεταξύ των υποψηφίων αντιπροέδρων θα φιλοξενηθεί στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS.
Πηγή: skai.gr
