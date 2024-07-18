Στο Ντέλαγουερ επέστρεψε το βράδυ της Τετάρτης ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, μετά τη διάγνωσή του με κορωνοϊό κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας στο Λας Βέγκας.

Βίντεο δείχνει τον 81χρονο πρόεδρο των ΗΠΑ, χωρίς μάσκα, να κατεβαίνει με δυσκολία από το Air Force One, κάνοντας πολλές φορές παύσεις, προτού φορέσει μάσκα μέσα στο μαύρο προεδρικό SUV. Φαίνεται επίσης να χρειάζεται κάποια βοήθεια για να μπει μέσα στο αυτοκίνητο, πριν η αυτοκινητοπομπή απομακρυνθεί.

Διαγνώστηκε θετικός στον κορωνοϊό κατά τη διάρκεια του προεκλογικού του ταξιδιού στο Λας Βέγκας διαβεβαιώνοντας ότι είναι καλά. Ο Μπάιντεν είπε σε συνέντευξη που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη ότι θα επανεκτιμούσε το ενδεχόμενο να παραμείνει στην προεδρική κούρσα εάν κάποιος γιατρός του έλεγε ευθέως ότι είχε μια ιατρική πάθηση και θα έκρινε απαραίτητη την απόσυρσή του.

Οι ανησυχίες για τη σωματική και πνευματική υγεία του κ. Μπάιντεν έχουν κορυφωθεί μετά την καταστροφική γι’ αυτόν τηλεμαχία του με τον κ. Τραμπ στα τέλη Ιουνίου και, παρότι ο ίδιος διαβεβαιώνει σε όλους τους τόνους πως θα είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του τον Νοέμβριο, το ζήτημα κάθε άλλο παρά μοιάζει να έχει κλείσει για την παράταξη.

Το τηλεοπτικό δίκτυο CNN μετέδωσε χθες Τετάρτη, επικαλούμενο τέσσερις πηγές του ενημερωμένες σχετικά, ότι η Νάνσι Πελόζι, η πρώην πρόεδρος της Βουλής, και μορφή που διατηρεί μεγάλη επιρροή στην παράταξη των Δημοκρατικών, τόνισε προ ημερών τηλεφωνικά στον Αμερικανό πρόεδρο πως δημοσκοπήσεις δείχνουν πως δεν θα καταφέρει να κερδίσει τον Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ, και αν παραμείνει στην κούρσα ενδέχεται θα εκμηδενίσει τις πιθανότητες του κόμματος να ανακτήσει την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Απέφυγε πάντως να καλέσει ρητά τον κ. Μπάιντεν να αποσυρθεί, σύμφωνα με τις πηγές του CNN.

Η μια από τις πηγές διευκρίνισε πως ο αρχηγός του κράτους αντέτεινε ότι εκείνος έχει δει δημοσκοπήσεις οι οποίες υποδεικνύουν πως έχει πιθανότητες νίκης.

Εκπρόσωπος της κυρίας Πελόζι είπε πως η πολιτικός έχει να μιλήσει με τον πρόεδρο από την Παρασκευή.

Νωρίτερα, το τηλεοπτικό δίκτυο ABC News μετέδωσε πως δικές του πηγές ανέφεραν ότι ο ηγέτης της πλειοψηφίας των Δημοκρατικών Τσακ Σούμερ είπε στον πρόεδρο κατά τη διάρκεια συνάντησής τους το Σάββατο πως το καλύτερο για τη χώρα και την παράταξη θα ήταν να τερματίσει την εκστρατεία για την επανεκλογή του και παρόμοια θέση εξέφρασε επίσης ο ηγέτης της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις.

Αντιδρώντας στις πληροφορίες αυτές, εκπρόσωπος του γραφείου του κ. Σούμερ έκανε λόγο για «αβάσιμη σεναριολογία».

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Άνταμ Σιφ, επίσης μορφή των Δημοκρατικών με επιρροή, έγινε χθες ο 20ός κοινοβουλευτικός της παράταξης που κάλεσε δημόσια τον κ. Μπάιντεν, 81 ετών, να αποσυρθεί.

Η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις θεωρείται φαβορί για την αντικατάστασή του σε περίπτωση αποχώρησης του κ. Μπάιντεν, ο οποίος διαβεβαιώνει πως οι Δημοκρατικοί ψηφοφόροι τον υποστηρίζουν. Ωστόσο, υπέδειξε πρόσφατη δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos για λογαριασμό των ABC News και Washington Post, σχεδόν τα δυο τρίτα των υποστηρικτών της παράταξής του θα προτιμούσαν ο πρόεδρος να εγκαταλείψει.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.