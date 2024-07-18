Νέα Υόρκη: Σκελετός στεγόσαυρου πωλήθηκε σε δημοπρασία για 44,6 εκατ. δολάρια

Το μεγαλύτερο και αρτιότερο απολίθωμα στεγόσαυρου που ανακαλύφθηκε ποτέ, πωλήθηκε έναντι $44,6 εκατ., από τον οίκο Sotheby's στη Νέα Υόρκη και έγινε το ακριβότερο στο είδος του που διατέθηκε σε δημοπρασία.

Το σπάνιο εύρημα, που ονομάστηκε «Apex» και ξεπέρασε τις εκτιμήσεις περισσότερο από 11 φορές, ανακαλύφθηκε στο κτήμα του επαγγελματία κυνηγού απολιθωμάτων Τζέισον Κούπερ (Jason Cooper), κοντά την πόλη Ντάινοσορ («Δεινόσαυρος») στην κομητεία Μόφατ του Κολοράντο, τον Μάϊο του 2022.

Ο Apex έζησε πριν από 146 έως 161 εκατομμύρια χρόνια στην Ύστερη Ιουρασική Περίοδο. Έχει ύψος 3,4 μέτρα και μήκος από το ρύγχος μέχρι την άκρη της ουράς του 8,2 μέτρα. Είναι 30% μεγαλύτερος από τη «Sophie», το μέχρι πρότινος πιο ολοκληρωμένο δείγμα στεγόσαυρου, το οποίο φυλάσσεται στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου.

Dinosaur skeleton breaks auction record with $44.6 million sale in New York.



Nicknamed Apex, the stegosaurus is estimated to be 150 million years old and is the largest skeleton of the species ever foundhttps://t.co/yGIVtnoDxT pic.twitter.com/tktYS0zbAC — AFP News Agency (@AFP) July 18, 2024

Μετά την πώληση, ο ανώνυμος αγοραστής υπογράμμισε ότι «το απολίθωμα είναι ένα από τα πιο σημαντικά δείγματα που έχουν βρεθεί ποτέ. Ο Apex γεννήθηκε στην Αμερική και θα παραμείνει στην Αμερική!».

Τα τελευταία δώδεκα χρόνια, ο Κούπερ έχει εντοπίσει δέκα δεινόσαυρους στη γη του και τον Apex τον βρήκε κατά τη διάρκεια ενός περιπάτου για τα 45α γενέθλιά του. Ο στεγόσαυρος έχει καθαριστεί και συναρμολογηθεί προσεκτικά από τον ίδιο και την ομάδα του ενώ η έρευνα έδειξε ότι ήταν ένα γερό ζώο με ενδείξεις ρευματοειδούς αρθρίτιδας, γεγονός που υποδηλώνει ότι έζησε σε προχωρημένη ηλικία, σύμφωνα με τον οίκο Sotheby's.

Επίσης, δεν έφερε σημάδια τραυματισμών από συγκρούσεις και η εξαιρετικά καλή κατάστασή του οφείλεται στο ψαμμίτη, το πέτρωμα το οποίο προστάτευσε τα 319 οστά του να μην αλλοιωθούν, όπως αναφέρει ο Guardian.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

