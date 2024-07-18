Ένας αστυνομικός σκοτώθηκε και ένας ακόμα τραυματίστηκε στην πόλη Λόζνιτσα στην δυτική Σερβία, όταν δέχθηκαν πυρά από επιβάτες οχήματος ταξί.

Όπως ανακοινώθηκε από το σερβικό υπουργείο Εσωτερικών, οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι υπηρετούν ως συνοριοφύλακες, το βράδυ της Τετάρτης, λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, σταμάτησαν το ταξί για να διεξάγουν έλεγχο ρουτίνας.

Οι επιβαίνοντες βγήκαν από το όχημα και ένας απ αυτούς άρχισε να πυροβολεί τραυματίζοντας θανάσιμα τον έναν συνοριοφύλακα ενώ ο άλλος φέρει τραύμα από σφαίρα στον ώμο και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση.

Οι δράστες στην συνέχεια διέφυγαν πεζή προς δασώδη περιοχή.

Ο οδηγός του ταξί προσήχθη και υποβάλλεται σε ανάκριση.

Η αστυνομία έδωσε στην δημοσιότητα τα στοιχεία και την φωτογραφία του ενός δράστη από το διαβατήριο του που βρέθηκε εντός του οχήματος.

Πρόκειται για ταξιδιωτικό έγγραφο που εκδόθηκε στο Κόσοβο στο όνομα Χαϊζίρι Αρτάν, ο οποίος γεννήθηκε το 1991.

Στην ευρύτερη περιοχή της Λόζνιτσα έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και με την βοήθεια εναέριων μέσων προσπαθούν να εντοπίσουν τους δράστες.

