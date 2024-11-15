Από το Μόναχο όπου πραγματοποιεί επίσκεψη ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι ανακοίνωσε ότι «ζήτησε εξηγήσεις από τον νέο Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών, σχετικά με τα όσα συνέβησαν στην Σάμα του Λιβάνου, όπου στρατιωτικό βλήμα που δεν είχε εκραγεί έπληξε το γυμναστήριο της ιταλικής βάσης στη Unifil».

«Επανέλαβα το αίτημα για προστασία των Ιταλών στρατιωτών, οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή για ειρηνευτικό σκοπό και φυσικά δεν είναι τρομοκράτες. Ο Ισραηλινός ομόλογός μου έδειξε ουσιαστικό πνεύμα συνεργασίας και εγγυήθηκε ότι θα πραγματοποιηθεί άμεσα έρευνα για να διαλευκανθεί η όλη υπόθεση», κατέληξε ο Ταγιάνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

