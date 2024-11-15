Συγκλονιστικές εικόνες: Τους έβαζαν να δουλεύουν υπό συνθήκες σκλαβιάς, 25 ζούσαν σε ένα δωμάτιο

Οι αστυνομικές Aρχές στη Ρουμανία και την Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι εξάρθρωσαν κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων που έπειθε ευάλωτα άτομα, να εργαστούν σε συνθήκες σκλαβιάς στη Βουδαπέστη.

Για περισσότερο από μια δεκαετία, οι διακινητές έφερναν άνδρες και γυναίκες από τη Ρουμανία στην ουγγρική πρωτεύουσα, υποσχόμενοι τους σχετικά υψηλούς μισθούς και καλή στέγαση όπως μεταδίδει το BBC. Ωστόσο, αντίθετα, δούλευαν με μικρή αμοιβή, κυρίως σε εργοστάσιο ανακύκλωσης απορριμμάτων κοντά στη Βουδαπέστη, σύμφωνα με λεπτομέρειες της έρευνας που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή.

Πέντε άνδρες και τρεις γυναίκες συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας, και οι περισσότεροι από αυτούς προέρχονται από την ίδια οικογένεια με καταγωγή από την κεντρική Ρουμανία, σύμφωνα με την αστυνομία.

Περισσότερα από 30 θύματα έχουν ταυτοποιηθεί. Έμεναν 25 άνθρωποι σε ένα δωμάτιο σε ανθυγιεινές συνθήκες και αναγκάζονταν να εργάζονται τουλάχιστον 12 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα, με ελάχιστη αμοιβή.

«Τα αγαπημένα θύματα των δραστών ήταν εκείνα που προέρχονταν από κέντρα ανάδοχης φροντίδας, τα οποία πείθονταν και εκμεταλλεύονταν εύκολα με ψεύτικες υποσχέσεις», σύμφωνα με Ρουμάνους εισαγγελείς που ειδικεύονται στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

«Τα θύματα αναγκάστηκαν, μεταξύ άλλων μέσω πράξεων βίας, σε ώρες εργασίας που ήταν σωματικά και ψυχολογικά αφόρητες… και να ζουν σε απάνθρωπες συνθήκες, υπό μόνιμη παρακολούθηση».

Αναγκάζονταν να εργάζονται, συχνά έξω στο κρύο, χωρίς κατάλληλα ρούχα εργασίας ή προστατευτικό εξοπλισμό, και τους αρνήθηκαν επαρκή τροφή και ιατρική περίθαλψη. Τα έγγραφά τους, τα είχαν πάρει για να αποτρέψουν τη φυγή τους, πρόσθεσαν οι Αρχές.

Έξι από τους συλληφθέντες είναι από την ίδια οικογένεια από την πόλη Sfantu Gheorghe στο Szeklerland στη Ρουμανία, όπου κατοικεί μια μεγάλη ουγγρική κοινότητα.

Εβδομήντα Ούγγροι αστυνομικοί συμμετείχαν σε εφόδους τα ξημερώματα της Τρίτης, κατασχέθηκαν έγγραφα, οχήματα, 100.000 ευρώ σε μετρητά και χρυσά κοσμήματα που χρησιμοποιούσε η συμμορία.

Στη Ρουμανία, αστυνομικοί εισέβαλαν σε τρία σπίτια στα χωριά Ozun και Chilieni.

Πηγή: skai.gr

