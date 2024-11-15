Ολλανδικά ΜΜΕ: Κίνδυνος κατάρρευσης κυβέρνησης από επεισόδια στο Άμστερνταμ

Το ολλανδικό υπουργικό συμβούλιο συνεδρίασε σήμερα εκτάκτως εν μέσω αναφορών ότι ο συνασπισμός μπορεί να καταρρεύσει λόγω του χειρισμού των βίαιων επεισοδίων που ξέσπασαν τη νύχτα της 7ης προς 8η Νοεμβρίου μετά τον αγώνα στο πλαίσιο της διοργάνωσης Europa League ανάμεσα στον Άγιαξ και την ισραηλινή ομάδα Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η Νόρα Αχαχμπάρ, υφυπουργός Οικονομικών του κυβερνητικού συνασπισμού υπό την ηγεσία του αντιμουσουλμάνου λαϊκιστή ηγέτη του μεγαλύτερου κόμματος στην ολλανδική κυβέρνηση, του PVV, Γκεέρτ Βίλντερς, παραιτήθηκε νωρίτερα σήμερα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για φερόμενες ρατσιστικές δηλώσεις που έγιναν από υπουργούς της κυβέρνησης για τις συγκρούσεις και τα επεισόδια που έλαβαν χώρα σε σχέση με τον ποδοσφαιρικό αγώνα, ανέφεραν πολλά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές στην συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Η παραίτηση της Αχαχμπάρ, μετά την οποία συγκλήθηκε η συνεδρίαση του συμβουλίου κρίσης σήμερα το απόγευμα, κατά την οποία άλλα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του κεντρώου κόμματός της NSC απείλησαν επίσης να παραιτηθούν, μετέδωσαν οι τηλεοπτικοί σταθμοί NOS και RTL, επικαλούμενοι κυβερνητικές πηγές.

Η Αχαχμπάρ ένιωσε ότι πολλά μέλη του υπουργικού συμβουλίου ξεπέρασαν τα όρια με προσβλητικά και πιθανώς ρατσιστικά σχόλια σχετικά με τις επιθέσεις σε Ισραηλινούς οπαδούς της Μακάμπι στο Άμστερνταμ και τις ταραχές τις ημέρες μετά τον αγώνα, έγραψε η ολλανδική εφημερίδα De Volkskrant.

Ο Βίλντερς έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι νεαροί Ολλανδοί μαροκινής καταγωγής ήταν οι κύριοι δράστες των επιθέσεων κατά των Ισραηλινών οπαδών, αν και η αστυνομία δεν έχει δώσει λεπτομέρειες για το ιστορικό των υπόπτων.

Ούτε ο Βίλντερς, ούτε η Αχαχμπάρ, η οποία γεννήθηκε στο Μαρόκο και διετέλεσε εισαγγελέας πριν ενταχθεί στην κυβέρνηση τον Ιούλιο, δεν ήταν διαθέσιμοι να σχολιάσουν καθώς η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ήταν σε εξέλιξη μέχρι αργά σήμερα το απόγευμα.

Ηγέτες των κομμάτων έχουν κληθεί να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης. Το γραφείο της Αχαχμπάρ και εκπρόσωποι της κυβέρνησης δεν μπόρεσαν να επικοινωνήσουν αμέσως με το Reuters.

Αν το κόμμα NSC αποχωρήσει από τον συνασπισμό, τα άλλα τρία μέλη του θα πρέπει είτε να προχωρήσουν ως συνασπισμός μειοψηφίας είτε να προκηρύξουν πρόωρες εκλογές.

Η παραίτηση της Αχαχμπάρ ακολουθεί μια ταραχώδη εβδομάδα στο Άμστερνταμ, όπου το τοπικό αστυνομικό τμήμα είπε ότι οπαδοί της Μακάμπι επιτέθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε ένα ταξί και έκαψαν μια παλαιστινιακή σημαία προτού κυνηγηθούν και χτυπηθούν από συμμορίες με σκούτερ.

Ισραηλινοί και Ολλανδοί πολιτικοί κατήγγειλαν αυτές τις επιθέσεις ως αντισημιτικές και έκαναν ιστορικές συνδέσεις με τις διώξεις των Εβραίων κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές είπαν ότι οι οπαδοί της Μακάμπι είχαν οπλιστεί με ξύλα και πέτρες νωρίτερα εκείνη την ημέρα και φώναζαν προκλητικά αντιαραβικά συνθήματα.

Ο πρωθυπουργός Ντικ Σουφ δήλωσε τη Δευτέρα ότι τα περιστατικά αυτά έδειξαν ότι ορισμένοι από τους νέους στην Ολλανδία με μεταναστευτικό υπόβαθρο δεν συμμερίζονται τις «ολλανδικές βασικές αξίες».

Οι έρευνες του εισαγγελέα για τα βίαια επεισόδια συνεχίζονται και δεν έχει ακόμη καταστεί σαφές ποιος ευθύνεται για τις επιθέσεις.

Σύμφωνα με την ολλανδική αστυνομία, Ισραηλινοί οπαδοί διέπραξαν επίσης πράξεις βίας και προσέβαλαν Παλαιστίνιους με ρατσιστικά συνθήματα στο περιθώριο του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ της Μακάμπι και του Άγιαξ .

Δεν είναι μέχρι στιγμής σαφές πώς θα αντιδράσουν άλλα μέλη του NSC που μετέχουν στο υπουργικό συμβούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

