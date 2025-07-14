Τραμπ: «Ο Θεός με προστάτευε» δηλώνει, 1 χρόνο μετά την απόπειρα δολοφονίας

Ο πρόεδρος Τραμπ αναφέρθηκε στην πρώτη επέτειο της απόπειρας δολοφονίας εναντίον του σε μια προεκλογική συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια, αποδίδοντας στον Θεό την προστασία του, και λέγοντας ότι προσπαθεί να μην σκέφτεται το περιστατικό.

«Ο Θεός με προστάτευε, ίσως επειδή ήθελε η χώρα μας να τα πάει καλύτερα», δήλωσε ευδιάθετος ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στη Βάση Άντριους όταν ρωτήθηκε τι σκεφτόταν ένα χρόνο αργότερα μετά την απόπειρα δολοφονίας.

«Έχω μια δουλειά να κάνω, οπότε δεν μου αρέσει να το σκέφτομαι πολύ. Είναι λίγο επικίνδυνο επάγγελμα το να είσαι πρόεδρος, αλλά πραγματικά δεν μου αρέσει να το σκέφτομαι πολύ. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να μην το σκέφτεσαι» τόνισε.

Στις 13 Ιουλίου 2024, ο Τόμας Μάθιου Κρουκς ανέβηκε σε ένα κτίριο κοντά σε μια προεκλογική συγκέντρωση του Τραμπ και πυροβόλησε αρκετές φορές προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Ο Κρουκς σκοτώθηκε στη συνέχεια. Ο Τραμπ και δυο άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ σκοτώθηκε ένας 50χρονος που ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε ήρωα.

Εξι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας που βρίσκονταν στην προεκλογική συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνιας τέθηκαν σε διαθεσιμότητα άνευ αποδοχών, όπως ανακοίνωσε την περασμένη Πέμπτη η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ. Οι διοικητικές κυρώσεις αφορούν αναστολή άσκησης καθηκόντων από 10 μέχρι 42 ημέρες.

