Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Κιθ Κέλογκ, έφτασε σήμερα στο Κίεβο, μετά την ανακοίνωση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ νέων παραδόσεων συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας Patriot στη χώρα.

«Υποδεχόμαστε θερμά τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Κιθ Κέλογκ στην Ουκρανία», ανέφερε ο σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας, Αντρίι Γέρμακ σε ανάρτησή του στο Telegram.

Ο Κέλογκ μετέβη στο Κίεβο για να συζητήσει για την ασφάλεια και τις κυρώσεις έναντι της Ρωσίας, σημείωσε ο βασικός σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου.

Keith Kellogg arrives in Kyiv



Head of the Presidential Office Andriy Yermak announced that White House special representative Keith Kellogg is already in Ukraine.



“Defense, strengthening security, weapons, sanctions, protection of our people, and deepening Ukraine–U.S.… pic.twitter.com/ysQGxMMcuC — NEXTA (@nexta_tv) July 14, 2025

«Η ειρήνη μέσω της ισχύος είναι η αρχή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και εμείς υποστηρίζουμε αυτήν την προσέγγιση», πρόσθεσε.

«Η άμυνα, η ενίσχυση της ασφάλειας, τα όπλα, οι κυρώσεις, η προστασία του λαού μας, η ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στην Ουκρανία και τις ΗΠΑ --υπάρχουν πολλά θέματα να συζητηθούν» ανέφερε επίσης ο Γέρμακ.

