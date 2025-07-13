Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θρίλερ στην Ιταλία: Αγοράκι εξαφανίστηκε από κάμπινγκ, ενώ έκανε διακοπές με τους γονείς του

Πρωτοσέλιδο στην Ιταλία η είδηση,  σε μία υπόθεση που θυμίζει την εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν το 2007

αγορακι ιταλία

Ένα 5χρονο αγοράκι εξαφανίστηκε το βράδυ της Παρασκευής από κάμπινγκ στην Ιταλία, στην περιοχή Λάτε της Βεντιμίλια, κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία, όπου έκανε διακοπές με την οικογένειά του.

Ο μικρός Αλέν Γκανάος (Alain Bernard Ganaos) εξαφανίστηκε λίγες ώρες αφού έφτασε στο κάμπινγκ "Por la mar" με τους γονείς και την αδερφή του. Αμέσως σήμανε συναγερμός και οι έρευνες για τον εντοπισμό του είναι ακόμα σε εξέλιξη.

Το παιδί, το οποίο έχει αυτισμό και δεν έχει λεκτική ικανότητα, λέγεται ότι χάθηκε όσο ο πατέρας του έστηνε τη σκηνή, γεγονός που καθιστά την έρευνα ακόμη πιο περίπλοκη: Ο Αλέν μπορεί να μην ανταποκρίνεται στις κλήσεις των διασωστών, αυξάνοντας το άγχος για την ασφάλειά του.

Τη στιγμή της εξαφάνισής του, το μικρό αγόρι φορούσε πράσινο σορτς και ένα λευκό μπλουζάκι. 

Σύμφωνα με τα Χρονικά της Καμπανίας, στις έρευνες συμμετέχουν αστυνομικοί, πυροσβέστες, ομάδες διάσωσης με σκύλους στο βουνό, drones, ελικόπτερα και πολλοί εθελοντές που χτενίζουν νυχθημερόν την περιοχή για να βρουν το αγοράκι.

Οι αστυνομικοί αναλύουν τα πλάνα από τις  κάμερες ασφαλείας του κάμπινγκ αλλά και της ευρύτερης περιοχής και συλλέγουν από οποιονδήποτε μπορεί να είδε το παιδί, σε μία υπόθεση που θυμίζει την εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν Μακ Καν στην Πορτογαλία, τον Μάιο του 2007. 

Στα πλαίσια της έρευνας προσήχθη από την αστυνομία ένας άνδρας που είδε τελευταία φορά τον μικρό Αλέν. Έγινε έρευνα στο σπίτι του. Επιπλέον, από τις δηλώσεις του προέκυψαν ορισμένες ασυνέπειες. 

Το πεδίο των ερευνών εκτείνεται από την ορεινή περιοχή της Λάτε έως την παραλιακή ζώνη, καλύπτοντας επαρχιακούς δρόμους, μονοπάτια, παραλίες και γειτονικά καταστήματα.

«Επιστρατεύουμε κάθε διαθέσιμο μέσο», δήλωσε ο εισαγγελέας της Ιμπέρια, Αλμπέρτο Λάρι. «Δεν σταματάμε τις έρευνες, προσπαθούμε τα πάντα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιταλία εξαφάνιση παιδί
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark