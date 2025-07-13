Ένα 5χρονο αγοράκι εξαφανίστηκε το βράδυ της Παρασκευής από κάμπινγκ στην Ιταλία, στην περιοχή Λάτε της Βεντιμίλια, κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία, όπου έκανε διακοπές με την οικογένειά του.

Ο μικρός Αλέν Γκανάος (Alain Bernard Ganaos) εξαφανίστηκε λίγες ώρες αφού έφτασε στο κάμπινγκ "Por la mar" με τους γονείς και την αδερφή του. Αμέσως σήμανε συναγερμός και οι έρευνες για τον εντοπισμό του είναι ακόμα σε εξέλιξη.

Το παιδί, το οποίο έχει αυτισμό και δεν έχει λεκτική ικανότητα, λέγεται ότι χάθηκε όσο ο πατέρας του έστηνε τη σκηνή, γεγονός που καθιστά την έρευνα ακόμη πιο περίπλοκη: Ο Αλέν μπορεί να μην ανταποκρίνεται στις κλήσεις των διασωστών, αυξάνοντας το άγχος για την ασφάλειά του.

Τη στιγμή της εξαφάνισής του, το μικρό αγόρι φορούσε πράσινο σορτς και ένα λευκό μπλουζάκι.

Alain Barnard Ganao, 5 anni. Da ieri sera è scomparso dal campeggio Por la mar in località Latte di Ventimiglia. Al momento della scomparsa il piccolo indossava dei pantaloncini verdi e una maglietta bianca. Se c'è lassù qualcuno in ascolto, sono graditi i miracoli. Grazie ❤️ pic.twitter.com/Dg57DjNLFs — Alberto Letizia #FBPE (@AlbertoLetizia2) July 12, 2025

Σύμφωνα με τα Χρονικά της Καμπανίας, στις έρευνες συμμετέχουν αστυνομικοί, πυροσβέστες, ομάδες διάσωσης με σκύλους στο βουνό, drones, ελικόπτερα και πολλοί εθελοντές που χτενίζουν νυχθημερόν την περιοχή για να βρουν το αγοράκι.

Οι αστυνομικοί αναλύουν τα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας του κάμπινγκ αλλά και της ευρύτερης περιοχής και συλλέγουν από οποιονδήποτε μπορεί να είδε το παιδί, σε μία υπόθεση που θυμίζει την εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν Μακ Καν στην Πορτογαλία, τον Μάιο του 2007.

Στα πλαίσια της έρευνας προσήχθη από την αστυνομία ένας άνδρας που είδε τελευταία φορά τον μικρό Αλέν. Έγινε έρευνα στο σπίτι του. Επιπλέον, από τις δηλώσεις του προέκυψαν ορισμένες ασυνέπειες.

🔵#Ventimiglia È stato portato in caserma dai Carabinieri l'uomo che ieri sera avrebbe visto per l'ultima volta Alain Bernard Ganao, il bimbo di 5 anni scomparso da un camping. Perquisita la sua abitazione. Dalle sue dichiarazioni, inoltre, emergerebbero alcune incongruenze. pic.twitter.com/jWmju0zpoG — Rai Radio1 (@Radio1Rai) July 12, 2025

Το πεδίο των ερευνών εκτείνεται από την ορεινή περιοχή της Λάτε έως την παραλιακή ζώνη, καλύπτοντας επαρχιακούς δρόμους, μονοπάτια, παραλίες και γειτονικά καταστήματα.

«Επιστρατεύουμε κάθε διαθέσιμο μέσο», δήλωσε ο εισαγγελέας της Ιμπέρια, Αλμπέρτο Λάρι. «Δεν σταματάμε τις έρευνες, προσπαθούμε τα πάντα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.