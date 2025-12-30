Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν και περίπου 100 άλλοι αποκλείστηκαν στην κορυφή ενός βουνού στη βορειοδυτική Ιταλία, όταν ένα τελεφερίκ έφτασε με υπερβολική ταχύτητα στον σταθμό, όπως ανέφεραν οι υπηρεσίες διάσωσης.

Κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά σε αυτό το ατύχημα, στο τελεφερίκ της Μακουνιάγκα, το οποίο ανεβαίνει μέχρι την κορυφή του Μόντε Μόρο, σε υψόμετρο 2.800 μέτρων, κοντά στα σύνορα με την Ελβετία. «Φαίνεται ότι η καμπίνα έφτασε στον σταθμό με υπερβολική ταχύτητα, γεγονός που προκάλεσε το ατύχημα», σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο των υπηρεσιών διάσωσης των ιταλικών Άλπεων.

❌ Macugnaga (VB), intervento #vigilidelfuoco, con @cnsas_official e @GDF, in corso dalle 11:30 per un incidente a due cabine della Funivia Al Moro: feriti il manovratore a valle e 3 dei 15 passeggeri a monte. In azione 2 elicotteri Drago per l’evacuazione di persone bloccate in… pic.twitter.com/6cI1H6RWY4 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 30, 2025

Η πυροσβεστική ωστόσο ανέφερε ότι στο ατύχημα ενεπλάκησαν δύο βαγόνια που «προσέκρουσαν στον κάτω και τον πάνω σταθμό» της διαδρομής τους. Τρεις από τους 15 επιβάτες του συρμού που είχε προορισμό τον επάνω σταθμό τραυματίστηκαν. Ο τέταρτος τραυματίας είναι ο χειριστής του συρμού στον κάτω σταθμό.

Καθώς το τελεφερίκ δεν ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την κάθοδο από το βουνό, περίπου 100 άνθρωποι βρέθηκαν μπλοκαρισμένοι στον επάνω σταθμό. Περίπου τρεις ώρες μετά το ατύχημα απομακρύνθηκαν όλοι τους με ελικόπτερα.

Ο Φίλιπο Μπεσότσι, ο διευθυντής της εταιρείας που εκμεταλλεύεται το τελεφερίκ, δήλωσε στο ιταλικό πρακτορείο ANSA ότι σε σοβαρότερη κατάσταση είναι ένας 59χρονος άνδρας που τραυματίστηκε στο μπράτσο. Το τελεφερίκ είναι ανακαινιστεί το 2023 και δεν φαίνεται να υπέστη σοβαρές ζημιές από την πρόσκρουση.

Το ατύχημα αυτό σημειώθηκε καθώς κορυφώνεται η σεζόν του σκι στις Άλπεις και πολλοί Ιταλοί και τουρίστες συρρέουν στην περιοχή για να περάσουν τις γιορτές ασχολούμενοι με το αγαπημένο τους σπορ.

Τον Μάιο του 2021 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την πτώση ενός τελεφερίκ στη Στρέζα, στη βόρεια Ιταλία. Μόνο ένας πεντάχρονος Ισραηλινός επέζησε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

